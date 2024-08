ONA ĆE VEČERAS NAVIJATI PROTIV NOVAKA ĐOKOVIĆA: Veronika je u vezi je sa njegovim rivalom, a otkrila je i oko čega najviše strepi

Novak Đoković danas će u polufinalu Olimpijskih igara ukrstiti reket sa Italijanom Lorencom Musetijem. Ko je teniska zvezda u usponu, kakav život vodi van terena, ima li i on svoju Jelenu?

Lorenco Museti u skladnoj je vezi sa lepom Veronikom Konfalonijeri, grafičkom dizajnerkom koja prema Linkedinu radi za „Sky Sports Italy“. Zajedno su od 2022. godine, a u martu ove godine dobili su prvo dete, sina Ludovika.

"Lorenco je divan prema Ludoviku, zaista mu je stalo da bude dobar otac, čak menja i pelene. Saznanje da ćemo postati roditelji u početku nas je malo uplašilo, mene pogotovo. Strahovala sam da će dolazak bebe loše uticati na Lorencovu karijeru, da će ga hvatati nostalgija za domom dok je na turnirima," ispričala je Veronika za italijanski "DiLei".

O Veroniki Konfalonijeli dostupni su samo ograničeni lični podaci. Kako navodi "Sportskeeda", rođena je u Francuskoj, gde je stekla formalno obrazovanje. Nije poznato koliko ima godina, ali se pretpostavlja da je tu negde kao i Lorenco (22), između 22 i 25.

Istorija veze Lorenca Musetija i Veronike Konfalonijeli

Italijanski teniser i njegova izabranica zvanično su objavili da su par 2022. godine na Instagramu. Često zajedno posećuju događaje, kao što je ceremonija dodele nagrada "Super Tennis", na kojoj je Museti proglašen najboljim italijanskim igračem. Pasionirani su ljubitelji putovanja, pa smo ih tako videli u Monte Karlu, Australiji i na Maldivima.

U novembru 2023. godine Lorenco Museti objavio je da čeka prvo dete.

"Krajem marta postaću otac dečaka, veoma sam srećan," rekao je teniser za "Tennis Up To Date."

„U početku je to bila iznenađujuća vest, ali daleko od toga da nisam bio srećan, naprotiv. Postoji mnogo stvari na koje Veronika i ja moramo da se fokusiramo, od stvaranja porodične baze, do nove strukture veze, to je mnogo važnije od venčanja. Dete je zauvek."

Lorenco Museti i Veronika Konfalonijeli u planu imaju da im baza bude u Monte Karlu.

"Veronika i ja smo bez oklevanja i sa velikom odgovornošću doneli odluku da postanemo roditelji. Moraćemo samo dobro da se organizujemo, srećom, ona je iz Sanrema, njeni roditelji su nam blizu," rekao je Museti.

