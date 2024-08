PRED OLIMPIJSKE IGRE SAZNALE DA IMAJU MULTIPLA SKLEROZU: Sestre bliznakinje OTAC JE NAPUSTIO, a onda su usledile dve DIJAGNOZE...

Odrastajući sa multipla sklerozom, sestre bliznakinje Lavijai i Lina Nilsen (28) donele su zajedničku odluku da nikada ne dopuste da to stane na put njihovom krajnjem cilju. Kao među najbržim trkačima na svetu, njihov san je da ovog leta vrate olimpijsko zlato za tim Velike Britanije.

Multipla skleroza je uzrokovana time što vaš imuni sistem greškom napada mozak i nerve. Uobičajeni simptomi uključuju umor, grčeve mišića, utrnulost, probleme sa vidom i probleme sa hodanjem ili ravnotežom. Multipla skleroza se ne može izlečiti, ali lekovi i drugi tretmani mogu pomoći u ublažavanju nekih simptoma. To znači da su identične bliznakinje, koje ove godine predstavljaju Veliku Britaniju na Olimpijskim igrama u Parizu, morali da nauče da kontrolišu svoje simptome na dnevnoj bazi.

Lavijai počinje svoje olimpijsko putovanje za tim Velike Britanije sa mešovitim trkama, dok Lina u nedelju ima svoju prvu trku na 400 metara sa preponama. Lavijai i Lina će se takmičiti u štafeti 4 k 400 metara sledećeg petka, 9. avgusta, a finale je u subotu 10. avgusta. Lavijai i Lina, koji su bili najbrži trkači u svojoj školi, brzo su ušli u elitni atletski program.

Lina je ponovo učila da hoda sa 17 godina, Lina se borila sa depresijom

Lina, koja je jako prisutna na TikToku sa 55,2 hiljada pratilaca, otkrila je da je čak morala ponovo da nauči da hoda sa 17 godina. Tada su joj lekari rekli da možda više neće trčati, zbog čega je Lina pala u depresiju. Za to vreme, Lavijai je skupljala medalje i 2019. je zauzela 15. mesto na svetu na Svetskom prvenstvu u Dohi. Lavijai je dijagnostifikovana MS dva dana pre nego što je odletela na Igre u Tokiju 2021. Ali blizanakinje, kojr su bili najbrža deca u svojoj školi i brzo su se uključili u elitne atletske programe, žele da podignu svest o MS.

Naporan rad da dođemo do Olimpijskih igara nije bio lak, kaže Lina za Mail On Sundai: „Žrtvovali smo mnogo prijateljstava iz škole dok smo ušli u dvadesete. Prijatelji sportisti znaju zašto nećemo uvek biti na rođendanskim zabavama. Govorili su nam: Bićemo ovde kada završite karijeru, vi momci imate ciljeve.“

Govoreći na svom Jutjub kanalu, Lavijai je rekala da su izgubili „prijateljstva, ali ne u smislu da smo morali da se odreknemo prijatelja, već šta radite u tim prijateljstvima.

„Nismo prisutne sve vreme fizički, pa čak ni emocionalno, jer ono što radimo je tako veliki stres za naše živote i srećne smo što imamo neverovatne prijatelje koji to potpuno razumeju. Ali ponekad pomislim da propuštamo rođendane, i ne znam da li smo propustili venčanja, ali smo propustili određene događaje i nismo uspele da se pojavimo. Ponekad to vidite na Instagramu i trenirate ili ste kod kuće jer morate da se oporavite. To je teško, to je žrtva, iako ne volim da koristim reč žrtva", kaže sportiskinja.

Majka ih othranila, oca se ne sećaju

Bliznakinje su rođene u Lejtonstonu i vaspitala ih je njihova samohrana majka, koja je iz Sudana. Obe se ne sećaju svog oca Danca. Govoreći na svom Jutjub kanalu, Lina je rekla:

„Dakle, kada je Olimpijada došla u London, imali smo 16 godina i bilo je toliko prilika da učestvujemo u sportskim takmičenjima. Ali glavna stvar je bila da smo morali da volontiramo na Olimpijskim igrama 2012. kao nosioci opreme. To je zaista bilo ono što je pokrenulo. Hteli smo da probamo kako je to izgledalo.”

Sestre su prikupile rančeve pune dodatnih kompleta, grickalica, pića i telefona za sportiste - uključujući atletičarku iz Velike Britanije Džesiku Enis Hil. Lina je nastavila da govori na njihovom Jutjub kanalu:

„Lavijai je nosio za Džesiku Enis Hil, i upravo smo videli ove sportiste i pomislili da su to normalni ljudi koji su samo naporno radili da stignu tamo gde su sada. Ubrzo nakon toga, pronašli smo naš prvi atletski klub, a godinu dana nakon toga našli smo prvog trenera koji nas je odveo na profesionalni nivo i doveo nas do naših prvih britanskih prsluka", rekla je jedna od sestara.

Lavijai i Lina, izbegavaju da uzimaju lekove za MS jer oni mogu da oslabe njihove kosti, pa umesto toga pokušavaju da kontrolišu to kroz ishranu i slušajući svoja tela. Obe obezbeđuju da je njihova ishrana bogata povrćem, žitaricama od celog zrna, vlaknima i ribom.

