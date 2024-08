OVA SRPKINJA JE BILA NA KROVU SVETA, A ONDA SAZNALA ZA OPAKU BOLEST:"Bila sam kao ZOMBI, u sedmom mesecu završila sam u bolnici..

Nađa Higl (35) je na planetarnom šampionatu 2009. godine u Rimu postala svetska prvakinja na 200 metara prsno Srbija i svet pričali su o fenomenalnom uspehu devojke iz Pančeva. Svi su se divili ovoj simpatičnoj mladoj devojci kojoj su se svi divili. Pred njom je bila blistava karijera i su očekivali da će srušiti mnogo rekorda u budućnosti.

Međutim, na putu ka njenom uspehu isprečila se jedna dijagnoza. Saznala je da boluje od ulceroznog kolitisa odnosno bolesti debelog creva.

Nađa Higl pokorila je Rim foto: Profimedia

"U prvi mah sam bila užasnuta jer je to autoimuna bolest koja će me pratiti do kraja života. Ali, imam dva najlepša motiva za borbu. Iako zbog bolesti nisam uspevala da se izborim sa dve male bebe, srećna sam što imam priliku da ozdravim i da ih gledam kako rastu. Zahvalna sam što je bolest može da se kontroliše i sa kojom može da se živi kad se uvede u stanje remisije. Ja sam na putu ka tome. Nadam se da ću uz pomoć biološke terapije doći do rezultata" rekla je jednom prilikom Nađa.

Problemi za zdravljem su trajali tokom obe trudnoće, a dijagnoze su bile različite.

''Prve tri godine mi je bilo teško. Dve bebe u kući, moje stanje koje je bilo izuzetno teško... Gledala sam da se bavim sportom, da živim zdravo, ali su mi rezultati bili užasni. Bila sam kao hodajući zombi. Tokom sedmog meseca trudnoće sam hitno hospitalizovana. Trebalo je pronaći snagu da se sve to prevaziđe. Plivanje me je naučilo kako da se borim i da budem pobednik'', rekla je Nađa za K1 televiziju.

Nađa Higl napustila je Srbiju sa porodicom foto: Pritnscreen

Higl je plivanje napustila i zbog nedostatka motivacije, ali i zbog zdravstvenih problema koje je imala tih godina. Bilo joj je neobično da nakon prekida karijere prati plivanje, a još je u šoku zbog svih dešavanja nakon osvajanja svetskog zlata.

''I dalje se ne sećam. Ni kad sam se popela na postolje po medalju, ni kraja trke, ni balkona u Beogradu... To mogu da proživim samo kroz snimke, jer se ničega ne sećam'', dodala je

Plivačica je naučila kako da živi sa dijagnozom foto: Printscreen

Napustila je Srbiju i preselila se sa suprugom Milanom Boharevićem i njihovim sinovima i otišla u Sloveniju zbog poslovnog angažmana koji je Milan tamo pronašao.Nađa je danas majka dvoje dece.

