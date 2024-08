SUD ŽESTOKO KAZNIO DŽASTINA TIMBERLEJKA: Nakon hapšenja u Njujorku pevaču SLEDI OVO!

Pevač Džastin Timberlejk ostao je bez vozačke dozvole i jedno vreme neće smeti da sedne za volan i vozi automobil. Ovu odluku doneo je sud u Njujorku nakon što je pevač pre više od dva meseca uhapšen jer je vozio u alkoholisanom stanju.

Iako se branio da je "popio samo jedan martini", policajci su odmah na njemu videli da je pod uticajem alkohola.

"Ovo će mi uništiti turneju", navodno je rekao pevač kada su ga privodili.

Na prvom nastupu nakon hapšenja Džestin se obratio povodom nemilih scena:

"Bila je ovo teška nedelja. Znam da me je ponekad teško voleti, ali me vi i dalje nastavljate da me volite" rekao je.

Slavni pevač koji se trenutno nalazi na turneji po Evropi bio je spreč da prisustvuje suđenju, što je njegov advokat podneo zahtev da se slučaj odbaci zbog greške u dokumentaciji, piše People.

Sudija je naredio je da se pop zvezdi ponovo sudi u skladu sa novom, revidiranom dokumentacijom.

Sudija Karl Ajrac je opomenuo advokata pop pevača i zahtevao je da se Timberlejk uključi na suđenje putem video poziva što je on i učinio.

Nakon saslušanja pevača sudija je odlučio da se Džastinu suspenduje vozačka dozvola i on neće smeti davozi auto u državi Njujork, ali nije precizirano koliko dugo će trajati ova zabrana.

