BILE TRUDNE U ISTO VREME I ŽIVELE POD ISTIM KROVOM: Marija je tek posle 15 godina otkrila da je MUŽ VARA s kućnom pomoćnicom

Jedan od najpoznatijih glumaca današnjice, Arnold Švarceneger, ovih dana je proslavio 77. rođendan. Osim što je postigao ogroman uspeh u glumačkom svetu, Švarceneger je svojevremeno bio i guverner Kalifornije. Obožavatelje je oduvek intrigirao i njegov buran ljubavni život o kome se i danas priča.

Godine 1977. na teniskom turniru u Njujorku upoznao je Mariju Šriver, koja ga je odmah oborila s nogu.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Osvojila me karakterom, izgledom, čvrstim i odlučnim stavovima. Ona je moj najveći životni oslonac. Volim je, uvek ću se brinuti o njoj. Marija je snažna žena sjajnog smisla za humor. S njom možete da raspravljate o bilo čemu na zabavan i zanimljiv način. Dok sam bio bodibilder, došao bih u iskušenje da pojedem parče torte od sira, ali Marija bi mi ga uzela i podsetila me na takmičenje. Oduvek je bila takva partnerka", rekao je ranije.

Marija je isticala da se u Arnolda odmah zaljubila, u njegov smisao za humor i odlučnost da iz svakog dana izvuče najbolje. Slavni par venčao se u aprilu 1986, a za 25 godina braka dobili su četvoro dece. Međutim, njihovoj ljubavi presudilo je glumčevo neverstvo.

Marija Šriver i Arnold Švarceneger foto: Profimedia

Tokom snimanja filma "Crvena Sonja" 1985. spetljao se sa seks-simbolom Bridžit Nilsen. Glumica je tada bila u braku s njegovim prijateljem Silvesterom Staloneom, a kasnije je u autobiografiji napisala kako nije imala pojma da je Arnold s Marijom.

"Sve smo hteli da isprobamo, nismo se suzdržavali. Nije bilo obećanja, zabrana, bila je to jedna od najboljih faza u mom životu. Arni me je uverio da sam mu jedina. Nikad mi nije spomenuo da će se oženiti Marijom i da je njihova veza ozbiljna. Da sam znala, ne bih se upuštala u to", otkrila je danska glumica.

Arnold Švarceneger i Marija Šriver foto: Profimedia

Kada se 2003. kandidovao za guvernera Kalifornije, mediji su izveštavali da ga je između 1980. i 2000. nekoliko žena optužilo za seksualno uznemiravanje. Supruga ga je tada strastveno branila, a nakon što se izvinio zbog neprimerenog ponašanja, pobedio je na izborima.

Nedugo nakon toga, došlo je do nove afere. Marija je počela da sumnja da je Arnold vara s njihovom kućnom pomoćnicom Mildred Baenom jer je njen sin Džozef jako ličio na Arnolda. I bila je u pravu. Arni je priznao aferu s Baenom koja mu je 1997. rodila sina, a Marija je, da mu ne uništi političku karijeru, pričekala kraj drugog guvernerskog mandata i podnela zahtev za razvod braka 2011. godine.

Dok se kućna pomoćnica krila od javnosti, njen bivši suprug Rohelio Baena sve je otkrio u televizijskoj emisiji "Entertainment Tonight". Naime, rekao je da je tek nedavno otkrio da nije biološki otac svom sinu i da mu se dogodila najveća izdaja. Uprkos svemu, rekao je i dalje želi da bude Džozefov otac i da je Arnold bio njegov junak.

U vreme izbijanja afere, za koju je glumac rekao da je najgluplja stvar koja mu se dogodila u životu, spominjalo se još nekoliko ljubavnica. Američki mediji pisali su da je Marija jako razočarana, a nagađalo se da je bivši guverner namerno birao neprivlačne žene. Naime, smatrao je da je zgodne i uspešne žene bilo teže zadovoljiti pa se poigravao s onima koje su ga gledale kao božanstvo.

foto: EPA/IAN LANGSDON

Sudski dokumenti potvrdili su da će Marija dobiti polovinu Arnoldove celokupne zarade dok su bili u braku, uključujući i njegovu penziju. Međutim, Arnold i Marija su tokom celog procesa razvoda ostali u prijateljskim odnosima, pojavljivali su se zajedno na porodičnim okupljanjima i zajedno odgajali decu.

Deset godina nakon podnošenja zahteva za razvod, Arnold i Marija zvanično su se razveli 2021. godine.

(Kurir.rs/ Stil/ L. S.)

