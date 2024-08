OVAKO SU DIJANA I SRĐAN ĐOKOVIĆ IZGLEDALI NA VENČANJU: Novakova majka otkrila je šta se desilo kad je zatrudnela, ovo je odlučila

Najbolji srpski teniser Novak Đoković na korak je do ostvarenja svog velikog sna, a to je da uzme zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Sada mu se ta prilika pružila u Parizu, te će u nedelju igrati istorijski meč sa Alkarazom.

Novak Đoković će se u nedelju boriti za prvo olimpijsko zlato foto: Daniela Porcelli/SPP/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom godina, Novak je često isticao koliko mu je podrša porodice, najpre roditelja veoma značila te kako su oni mnogo toga žrtovali kako bi on bio tu gde je danas. Dijana i Srđan Đoković veoma su ponosni na sve što je Novak postigao u karijeri, ali i u privatnom životu. Novakovu sreću čine supruga Jelena i dece Tara i Stefan.

Dijana je svojevremeno otkrila zanimljive detalje iz njenog i Srđanovog višedecenijskog braka. Mnogi su se iznenadili ovom pričom:

Dijana i Srđan Đoković decenijama su u braku foto: Nebojša Mandić

"Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, rekla sam da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Želela sam da rodim to dete, a on, kako god da odluči. Nisam mogla da obavezujem nekoga sa kim sam u vezi tek nekoliko meseci, bilo mi je to malo previše ‒ ispričala je gospođa Đoković svojevremeno u emisiji "Dok anđeli spavaju" pa otkrila i jedan zanimljiv razgovor koji je vodila sa Srđanom:

"Srđan ima neke svoje igrice, šta bi bilo kad bi bilo. Povremeno me pita: „Šta bi bilo da se nisam oženio sa tobom, da li bi mi dala da vidim Novaka?“ Na to mu odgovorim s osmehom: „Ko kaže da bi bio Novak? Ko zna, možda bi se zvao drugačije, ali pitanje je šta bi bilo", rekla je kroz osmeh majka trofejnog srpskog tenisera.

