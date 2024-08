UOČI FINALA GAGI JOVANOVIĆ IMA MOĆNU PORUKU ZA NOVAKA: Đoković se odmah oglasio, evo šta mu je JAVNO poručio!

Novak Đoković, najuspešniji srpski teniser i jedan od najvećih sportista u istoriji, stigao je do finala Olimpijskih igara u Parizu i sada ga sati dele do olimpijskog zlata. To će biti prvo ovako odličje koje bi osvojio u svojoj bogatoj karijeri.

Brojne javne ličnosti oglasile su se i pružile Novaku podršku, a među njima su i glumac Dragan Gagi Jovanović.

Gagi Jovanović sa porodicom pružio podršku Novaku foto: Instagram/_blejzmodesti / Instagram

Oni su snimili video u kojem izražavaju podršku našem teniskom asu pred finalni meč protiv Alkaraza. Video je brzo postao popularan na društvenim mrežama, a mnogi su ih pohvalili zbog originalnog i zabavnog načina na koji su podržali Đokovića.

Nakon što je video stekao veliku pažnju na mrežama, Novak Đoković je reagovao putem Instagrama, podelio snimak i izrazio zahvalnost svima koji su pružili podršku.

- Hvala - napisao je Nole, te dodao nekoliko emodžija koji se smeju.

