ZBOG NJEGA JE OSTAVIO DEVOJKU: Kad je ZLATNI OLIMPIJAC otkrio da IMA DEČKA ceo svet je bio U ŠOKU, ovo je čovek koji ga je OSVOJIO

Skakač u vodu iz Velike Britanije, Tom Dejli (30), osvojio je srca onih koji širom sveta prate Olimpijske igre u Parizu.

Tom je postao viralan na društvenim mrežama još tokom Olimpijskih igara u Tokiju, najviše zbog njegove ljubavi prema pletenju. Ove godine je osvojio zlatnu medalju u disciplini sinhronizovanih 10 metara platforme i trenutno ima pet olimpijskih medalja - dve zlatne i tri bronzane.

Osim što na društvenim mrežama redovno deli savete o pletenju i pokazuje svoje ručno rađene komade, Tom je poznat i po svojoj vezi s holivudskim scenaristom Dastinom Lensom Blekom (50), koji je osvojio nagradu Oskar za scenario za film "Milk". Kad je Tom 2013. godine otkrio da je u vezi sa scenaristom, ceo svet je bio šokiran, najviše zbog toga što je pre Dastina Tom bio u vezi s devojkom.

I sam Tom je bio šokiran jer se zaljubio u muškarca pogotovo jer je nekoliko meseci pre nego što su krenuli da se zabavljaju bio u vezi s jednom devojkom. Tokom svog gostovanja u emisiji "Jonathan Ross Show" ranije ove godine je progovorio o svojoj vezi sa ženom, čije ime nije otkrio i o počecima veze s Dastinom.

"Ljudi kažu: ‘Zašto je imao devojku prošle godine?‘ Pa, zato što sam imao devojku prošle godine. Tek sam u proleće ove godine shvatio. Nisam očekivao to i dogodilo se. Sve je nekako kliknulo i sve je bilo kako treba", rekao je tada.

Dodao je i da je bio jako iznenađen svojim osećanjima. "Bila je to činjenica da sam se zaljubio u muškarca i sve se dogodilo jako brzo". Istakao je i da nije hteo da se etiketira kao homoseksualac ili biseksualac jer mu je sve to bilo poprilično novo. Kako su ranije njegovi prijatelji rekli, Dejli je sa svojom devojkom raskinuo čim je upoznao Dastina.

Par se upoznao 2013. godine na jednoj zabavi. Tom je rekao da je to bila ljubav na prvi pogled, a priznao je i da je on napravio prvi korak iako je bio prestravljen. U to vreme Dejli nije znao ko je Dastin, ali je odmah osetio hemiju između njih. Nakon zabave je scenarista morao da ide kući kako bi napisao novi scenario, a Tom mu je pre toga upisao svoj broj telefon. Dastin mu je drugi dan poslao poruku i nakon toga su započeli svoju vezu.

Vezu su javno objavili 2013. godine. Tom je u videu koji je objavio na Jutjubu rekao da mu se "ceo svet promenio" nakon što se zaljubio u muškarca. "U proleće ove godine mi se život drastično promenio kad sam upoznao nekog i on me čini toliko srećnim, sigurnim i sve je odlično i, pa, taj neko je muškarac", rekao je tada.

O njihovoj je vezi progovorio i ranije za The Guardian. "To je stvarno bila ljubav na prvi pogled. Prvu noć sam ga odveo da upozna moje prijatelje i rekao: ‘Ovo je moj dečko‘. Sledeće veče smo izašli na prvi sastanak. Dan nakon mi je rekao da me voli. Produžio je svoje putovanje. Već smo pričali o bebama i venčanjima, to je bilo u prvoj nedelji", rekao je tada.

Nakon dve godine veze, u oktobru 2015. godine, Tom i Dastin su se verili. Međutim, kasnije iste godine su u tajnosti raskinuli. Sedam meseci nisu bili zajedno, a u tih nekoliko meseci su se pojavile glasine o tome da je Tom prevario Dastina. Kako prenosi Mirror, Dejli nije nikada fizički prevario svog sadašnjeg supruga, a i u to vreme su bili razdvojeni. Ipak, njihova pauza ih je ojačala.

Venčali su se 2017. godine, a 2018. su otkrili da će postati roditelji. Dete su dobili putem surogat majke. Prošle godine su dobili i drugog sina.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr/ L. S.)

Bonus video:

00:17 Srbija Amerika Olimpijske igre