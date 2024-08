AMAL I DŽORDŽ KLUNI ŽIVE ODVOJENIM ŽIVOTIMA: Ovo je istina o NAJSKLADNIJEM BRAKU Holivuda, evo šta se dešava IZA ZATVORENIH VRATA

Holivudska ikona Džordž Kluni otvorio je dušu o svom porodičnom životu i načinu na koji njegova supruga, advokatica za ljudska prava Amal Kluni, odgajaju svoju decu, blizance Aleksandera i Elu.

Par je decu dobio 2017. godine i tada su jasno znali kako će ih nazvati, te su, tako, birali da deca imaju "normalna" imena baš zato što će od početka živeti "neobičnim životom" za decu.

foto: Francesca Vieceli / INSTAR Images / Profimedia

Kluni je jednom prilikom otkrio da je odavno smislio da će dečji život započeti tako što će imati, za početak, normalna imena.

On nikada nije krio da su njegova deca sasvim različita, iako su blizanci.

foto: Profimedia

- Aleksander voli da se smeje, a Ela je vrlo ozbiljna, uvek vodi računa da svi igraju po pravilima. Stvarno su rođeni s ličnostima - rekao je on, prenosi Mirror.

Klunijevi, inače, ovog septembra proslavljaju deceniju ljubavi, a veruje se da je par toliko skladan baš zato što neguju svoju individualnost i nezavisnost.

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Imaju i sjajne dadilje i njihove kuće su kao mini-rizorti. Većinom dana se skupljaju tek uveče na večeri, ali ako imaju da rade i tokom noći, ne opterećuju se previše.

Insajder navodi da par živi "odvojenim životima", ali deli isti krov, što je među njihovim prijateljima otvorena šala, iako se ne opterećuju šaputanjima sa strane.

foto: Profimedia

Ipak, čini se da to što mahom žive razdvojeno nije prepreka za njih. Štaviše, par planira, navodno, da na desetogodišnjici braka obnovi zavete.

- Hteli su to da urade u svojoj vili na jezeru Komo, gde im je zagarantovana privatnost, ali nakon što su proveli neko vreme u Veneciji, razmatraju da to ipak urade tamo. Svakako, biće u Italiji, to je njihovo srećno mesto i gde se osećaju najopuštenije - navodi izvor blizak Klunijevima.

(Kurir.rs/ Glossy/ L. S.)

