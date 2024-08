OVOJ ŽENI NOVAK ĐOKOVIĆ JE VEČNO ZAHVALAN: Jelena bi danas bila NAJPONOSNIJA na zlatnu medalju SRPSKOG ŠAMPIONA!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković pokorio je svet osvojivši zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Godinama je nizao najprestižnije trofeje, ali ovo mu je prvo zlato koje je doneo Srbiji i time zaokružio svoju fantastičnu karijeru ispunjenu brojnim uspesima.

Novak Đoković osvojio zlatnu medalju u Parizu foto: Dado Đilas

Govoreći o blistavoj Novakovoj karijeri ime jedne žene uvek se pominje. Reč je o čuvenoj Jeleni Genčić sa kojom je teniser sportski stasavao.

"Kada je osvojio Vimldon, lično me je pozvao urednik NewYork times- a i čestitao mi na njegovom uspehu. I on nije jedini. Svi poznati novinari i urednici koji su me intervjuisali prethodnih godina uputili su mi čestitke", prepuna ponosa u jednom od poslednjih intervjua Jelena Genčić govorila je o Novaku.

Jelena je provela sate i sate radeći sa Novakom na terenu. Ali ona je želela da njeno čudo od deteta ima više od forhenda i bekhenda. O tome koliko je ona Đokoviću značila govori i izjava koju je dao nakon što je Jelena Genčić preminula

Novakov put ka uspehu je utemeljila Jelena Genčić foto: Printskrin

"Ona me je toliko toga naučila o životu, a da ne pričam o tenisu, i taj profesionalizam i posvećenost dolazi od nje. Ona je bila toliko temeljita u svojim analizama, pripremama… Ja sam sa osam-devet godina boravio kući kod nje, na kasetama smo gledali video-snimke velikih šampiona: objašnjavala mi je igru, taktiku, zašto radim određene vežbe, kako moram da živim… Takođe, znalo se da je bitno kakve ocene imam u školi, šta jedem, kada se ide na spavanje i kada se budim, da znam da spremim svoju torbu i da je bitno da se uvek sportski i sa poštovanjem odnosim prema ljudima“ pričao je Novak.

Đoković je istakao da će joj večno biti zahvalan na svemu što je učinila za njega.

Novak Đoković i Jelena Genčić foto: EPA, Printskrin / You Tube

„Zahvalan sam na svemu što mi je pružila u mojim počecima, vremenu koje mi je posvetila – jer, da ne zaboravimo, ona je bila reprezentativka u rukometu, trener Ivaniševiću i Moniki Seleš, legenda našeg sporta u periodu kada sam kao klinac počinjao da igram tenis – značajna ličnost u srpskom društvu. I ona je takva želela da mi posveti vreme i provede godine i godine sa mnom na terenu i van njega – i da me uputi, nauči, usmeri. Pored mojih roditelja, ona ima najveće zasluge za sve ovo što se meni dešava“, govorio je Đoković.

Jelena Genčić preminula je 1. juna 2013. u 78. godini u svom domu u Beogradu

