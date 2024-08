KAKAV CAR! SLAVNI HOLIVUDSKI GLUMAC ČESTITAO ĐOKOVIĆU! Pogledajte kako mu se obratio (FOTO)

Slavni glumac Metju Mekonahi, veliki je obožavatelj najboljeg sportiste ikada Novaka Đokovića. Nakon neverovatnog trijumfa srpskog asa u Parizu, glumac se oglasio na platformi X, gde je podelio svoje impresije.

Metju Mekonahi prati Novakov meč foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"GOAT je osvojio ZLATO. Čestitke Novaku Đokoviću", napisao je Metju Mekonahi na pomenutoj društvenoj mreži nakon što je Noletu uručena zlatna medalja na Olimpijskim igrama.

Mreže gore

GOAT wins GOLD. congratulations @DjokerNole — Matthew McConaughey (@McConaughey) August 4, 2024

Ova objava izazvala je lavinu komentara, a ljudi nisu mogli da prestanu da hvale našeg Novaka.

"Srbija je na vrhu sveta! On nije samo najbolji teniser ili sportista, on je više od svega što možemo da zamislimo", "Legenda", "Potpuno zasluženo", "Čestitke legendi", "On je najbolji svih vremena", "Hvala u ime Novakovih fanova", bili su samo neki od komentara.

Mekhonahi strastveni obožavatelj Novaka Đokovića foto: Dado Đilas

Takođe, svoju priliku da se oglase nisu propustili ni Srbi, koji su slavnom glumcu uputili poruke podrške:"Metju Srbine, čekamo te u Guči", "Metju, hvala iz Srbije", "Tako, Metju Srbine".

Strastveni obožavatelj

Mekonahi ne krije svoje divljenje prema Novaku Đokoviću, a neretko se može videti na tribinama gde prati našeg as.

Takđe, pre dva meseca izneo je svoj stav prema Noletu, nakon što se plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa u Parizu.

"Goat. Više od mentalne mašine", napisao je tada glumac o Novaku.

Česte su i fotografije Mekonahija sa tribina, gde pomno prati svaki potez Novaka Đokovića.

