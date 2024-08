"KRALJEVSKA PORODICA ME NIJE PODRŽALA" Nova šok izjava Megan Markl, tvrdi da je doživela ZLOSTAVLJANJE

Megan Markl proslavila je juče 43. rođendan kada je i emitovan intervju sa njom, za CBSu Sunday Morning, tačnije deo tog razgovora u kojem je vojvotkinja od Saseksa u društvu supruga princa Harija govorila o veoma teškom periodu svog života, o tome kako je, dok je još bila punopravna članica britanske kraljevske porodice, pomišljala na suicid.

U intervjuu je bilo reči o novom programu The Parents Network njihove fondacije Archewell. Taj program namenjen je roditeljima čija su deca doživela traume povezane sa korišćenjem društvenih mreža. Nakon dvogodišnjeg pilot programa, inicijativa je sada dostupna roditeljima u SAD, Velikoj Britaniji i Kanadi.

Novinarka je pitala Megan Markl o njenoj odluci da govori o teškim danima. Podsetimo, supruga princa Harija pričala je o tome 2021. u intervjuu sa Oprom Vinfri kada je istakla da je u jednom momentu više nije želela da bude živa. Pre toga je bila izložena ogromnom medijskom pritisku u Velikoj Britaniji. Naglasila je tada da je Harijeva porodica nije podržala onako kako je trebalo da to učini.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Megan koja je ranije govorila o "zlostavljanju koje je doživljavala na društvenim mrežama i na internetu", rekla je novinarki da je prepoznala "prelaz" između svog iskustva i iskustva dece pogođene štetnim situacijama sa kojima se susreću na internetu, navodi People.

"Kada prođete kroz bilo koji nivo bola ili traume, verujem da je deo našeg isceljenja sposobnost da budemo stvarno otvoreni o tome, makar je tako u mom slučaju. Nikada ne bih želela da se neko drugi tako oseća i nikada ne bih želela da neko pomisli na isto".

Poručila je: "Ako će to što ću pričati o tome, spasiti nekoga ili ga podstaći da u svom životu stvarno, iskreno proveri u kakvom je stanju i da ne prepostavlja da je sve u redu, onda je vredno toga. Podneću tu žrtvu".

foto: CBS Sunday Morning / Ferrari / Profimedia

Govorila je i o tome kako želi da svoju decu, Lilibet i Arčija zaštiti od štetnog sadržaja sa interneta.

"Naša deca imaju tri i pet godina. Neverovatni su. Ali sve što kao roditelj želim da uradim jeste da ih zaštitim. Kao što možemo da vidimo u onlajn prostoru, ima dosta toga što treba popraviti i srećni smo što možemo da budemo deo te promene", naglasila je.

Novinarka je dodala da se nada da će Lilibet i Arčiju imati ko da pomogne ako im to zatreba.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Ako znate kako da pomognete. U ovom trenutku došli smo do faze u kojoj gotovo svaki roditelj treba prvi da reaguje. Čak ni najbolji ljudi koji prvi reaguju na svetu ne bi mogli da prepoznaju znake potencijalnog samoubistva. To je zastrašujući deo ovoga", rekao je Hari.

Megan je napomenula da sve treba posmatrati uz pitanje - šta da je to moja ćerka, šta da je u pitanju moj sin. "Ako na to gledate kroz objektiv kao roditelj, nema načina da to vidite na bilo koji drugi način osim da pokušate da pronađete rešenje".

(Kurir.rs/BlicŽena/M.F.)

