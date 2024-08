NOVAK BI DECI DAO SVE, ALI JEDNO NE: Slab je na naslednike, a zbog ovoga mu CELA SRBIJA SKIDA KAPU "Rekao sam - TO NE MOŽE"

Najbolji sportista svih vremena Novak Đoković, je juče nakon spektakulrnog trijumfa nad Alkarazom na Olimpijskim igrama pohitao pravo u zagrljaj porodice.

Emotivne fotografije Novaka koji grli ćerku Taru, sina Stefana i ljubi suprugu Jelenu obišle su svet brzinom svetlosti.

Malena Tara bila je prava atrakcija u finalu i osvojila je simpatije svih, donevši na tribine donela transparent koji je sama napravila. Na njemu je napisala "Moj tata je najbolji", a od ranije je poznato da Novak ne može da odoli ćerkici.

Novak ne može da odoli Tari foto: Dado Đilas

- Volim oboje na poseban način, to je nemerljiva i bezuslovna ljubav, ne može da se poredi sa bilo čim. Osetljiviji sam na nju (Taru) – otopim se kada me zagrli, kaže ili uradi nešto, a ona je manipulatorka mala, vrti me oko malog prsta - rekao je uz osmeh emotivni Đoković, pa se osvrnuo i na sina Stefana.

Sa Stefanom je drugačija priča foto: Dado Đilas

- Sa Stefanom je drugačije. Osećam da je moja uloga oca da ga pripremim za život, da bude odgovoran muškarac, da nosi sebe i buduću porodicu, u tom odnosu ima i čvrstine. A Tara šta god da uradi – ja skačem - objasnio je ranije srpski teniser.

Moraju da nauče

Đoković često naglašava koliko mu je bitno da deci pruži normalno i srećno detinjstvo, a spreman je da im kaže ne, naročito kada je reč o skromnosti.

Đoković pričao sa Dimitrovim foto: Screenshot

Njegova strogost i odlučnost kao roditelja izašla je slučajno u prvi plan tokom razgovora sa kolegom iz Bugarske Grigorom Dimitrovim.

Dvojica tenisera su ranije pričala na različite teme, a onda je u fokus došao mali Stefan.

- U redu Grigore, znamo da si veliki obožavatelj Van Klif narukvica. Koliko ih imaš - pitao je Đoković.

Dimitrov mu je odgovorio:

Novak ih uči skromnosti foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

- Novače, više nego što možeš da staviš na zglob, čoveče. Ja sam veliki fan Van Klifa!

Zbog ovoga mu cela Srbija skida kapu

Novak je tada otkrio da je njegov sin Stefan zbog Dimitrova poželeo da nosi iste te narukvice, ali ne želi da njegov sin u tim godinama nosi skupocene stvari, već da se nauči skromnosti.

Deca su mu najveće blago foto: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

- Usput, sin je tražio da mu nabavi jednu, a ja sam rekao: "Ne, nećeš nositi Van Klif narukvicu sa devet godina". Onda je on pitao: "Zašto onda Dimitrov nosi?" Samo da te obavestim, o tebi se priča u našoj kući.

