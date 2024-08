"ODUSTALA SAM OD BAVLJENJA REHABILITACIJOM POSRNULIH MUŠKARACA" Vesna Radusinović nikad iskrenija, pomenula i Marića

Za samo nekoliko dana, prvo izdanje novog ljubavnog trilera “Preživeti smrt” Vesne Radusinović prodato je u neverovatnih 10 000 primeraka, pa se štampa i drugo izdanje. To je dobar znak, znak da Srbija ipak čita dobre knjige. Vesna pojašnjava neke detalje iz knjige i objašnava šta se dešava na našoj književnoj i životnoj sceni.

Kako biste okarekterisali vaš novi roman „Preživeti smrt“, kao ljubavni ili kao triler?

– Kao ljubavni triler … Nema strasti bez zločina, nasilja, opasnih veza i ubistva. Dužnost pisca je da otkrije ono što ne mogu ni psihijatri ni policijski forenzičari … Dok sam pisala ovaj roman, nisam mogla ni da pretpostavim da će se stvarno desiti ono što sam izmislila u životu para iz visokog drustva našeg regiona. A desilo se…

Na svadbi su se spajale dve imperije, a daleko od očiju javnosti je sklonjen tragičan kraj jedne prevarena sirotice, koja je sebi isekla vene dok su na jahti gosti zadovoljno gledali vatromet i uživali u opštem slavlju i niskim strastima.

Da li je „Preživeti smrt“ još jedan dokaz da eros i tanatos često idu zajedno?

– Od kada je sveta i eros i tanatos ruku pod ruku strastveno plešu tango života i smrti …

I mi ih zadivljeno, puni razumevanja pratimo, sve dok ne dodje trenutak da posle eksplozije pokupimo postradale.

Jedna od tema vašeg novog romana jeste i ugovoreni brak. Nekada davno u Srbiji skoro su svi brakovi bili unapred ugovoreni i kao da su bili srećniji od sadašnjih „spontanih“ bračnih zajednica?

– Ljudi su nepromišljeni u ljubavi i obično dodje do karambola ako se na vreme ne umešaju dobre provodadžije. Oni su neutralni, unapred uzmu digitron u ruke, računa se plus i minus i ko je spram koga. Izgleda da je tada u Srbiji bilo manje tih bezglavih ljubavi koje sve upropaste.

Kada ste pre deceniju i po pisali „Grand Šou Srbija“ da li ste mogli i da zamislite da će rijaliti programi toliko ući u sve pore naseg društva a njihovu učesnici postati „medijski heroji“?

– Prva sam, čini mi se, shvatila da su ljudi bez profesije novi junaci našeg doba… Oni su bezopasni, za razliku od srpskih akademika, koji su nas bezdušno gurnuli u blato sa željom da se iz njega nikada ne izvučemo. Razni prostaci i primitivci su zabavni čak i u kafani a na tv su planetarna atrakcija. Oni ne znaju ni stida ni srama pa bila šteta da ostanu među svoja četiri zida… Veoma sam zadovoljna što su intelektualci proterani sa najgledanijih televizija, da ne bi širili opasnu dosadu i ogavnu pamet.

Smatrate li sebe „kontroverznom spisateljicom“ kako čas često predstavljaju u javnosti?

– Možda sam kontroverzna u svojim romanima koji su mi postali jedina uteha i oaza u dokolici u kojoj sam inače uzorna majka, supruga , prijateljica, kuvarica i uopste retko pristojna i pozrtvovana osoba. Sada umesto da me kritikuje on me ohrabruje da bukvalno predjem svaku granicu jer ih je on odavno presao pa zna do koje mere je to uzbudljivo iskustvo.

U braku ste sa Milomirem Marićem, novinarskim veteranom i takođe piscem. Da li je Marić vaš najveći fan i ujedno najveći kritičar?

– Toliko je kritičan prema meni da pored njega mogu da radim i da pišem šta mi je volja. Samo je širina uma koju on poseduje mogla da ukroti goropad i moje teške crnogorske gene vremenom pretvori u vrlinu. Svidja mu se način na koji umem da ovekovečim vreme u kojem živimo i da najveće tajne ponudim čitaocima na uvid. Sem toga, za njega je samoironija vrhunac literature, a toga mi ne nedostaje dok se krećem medju kojekavim pokondirenim tikvama koje se ničega ne stide i koje danonoćno jure sebe po gradu.

Postoje neka mišljenja da ljubavi i seks više nisu važni za bračni žvot, da se sve svelo na novac i moć. Šta vi mislite o tome?

– Malo je mojih dvadesetak romana da se to shvati. Od te teme su odustali i najveći naučnici, psiholozi i seksolozi a ja ću pisati o tome još… Jer sve što je beznadežno i sumanuto za mene je izazov.

Kako vidite srpsku književnu scenu danas?

- Da nije ženske literature narod ne bi imao šta da čita. Muškarci uglavnom pišu da bi se medjusobno hvalili i poredili i jedni drugima udeljivali nagrade . Ja bih ih zamolila da se slikaju sa bilo kojim čitaocem ukoliko ga navataju …

Uređivali ste nekada veoma uspešan ženski magazin „Dama“. Kako gledate na taj deo vaše karijere i života?

– Ukinila sam časopis kada sam videla da i Srbija ostaje bez dama i da na njih pokazuju prstom kao nesnadjene u podivljalom vremenu statusnih simbola a nigde statusa… Danas je najvažnije na vreme poludeti i to tako da ti se ceo svet divi.

Da li se muškarci plaše uspešnih žena?

– Ne znam, Odustala sam od bavljenja rehabilitacijom posrnulih muskaraca.

