BIZARAN ODNOS TOMA KRUZA I 37 GODINA MLAĐE PEVAČICE" Kad ju je doveo na filmski set, sve kolege su bile U ČUDU: "Nerazdvojni su"

Holivudski glumac Tom Kruz (62) u junu se provodio na Glastonbury festivalu, gde je upoznao pevačicu od koje se, kako piše The Sun, ne odvaja. Reč je o 25-godišnjoj Viktoriji Kanal, koju je nedavno provozao helikopterom i odveo je na svoj set.

Tom i Viktorija su odmah kliknuli kao prijatelji, ali izvori kažu da je njihovo prijateljstvo preraslo u nešto više. Viktoriju je slavni glumac doveo na snimanje filma "Mission: Impossible 8", za šta su ostali članovi filmske ekipe rekli da je bizarno.

"Tom je pozvao Viktoriju da gleda njegovo snimanje ceo dan, a to nije nešto što on radi za bilo kakvog prijatelja", rekao je izvor koji se osvrnuo i na to što je pevačica 37 godina mlađa od njega.

"Možda se činilo neverovatnim da će postati nešto više od prijatelja, ali su nerazdvojni. Često se viđaju i Viktorija je predivna", dodao je izvor.

Inače, glumac je pevačicu upoznao nakon što se ona pridružila Coldplayu na festivalu, uz Majkla Džej Foksa. Kako govore izvori, od tada su se sastali barem pet puta. Nekoliko dana nakon festivala su zajedno otišli na premijeru filma "Twisters", na koju su stigli u Kruzovom helikopteru. Tada se Kanal pohvalila posebnim trenutkom. Potom su zajedno otišli i na koncert Brusa Springstina.

Viktorija je muzikom počela da se bavi još u detinjstvu. Rođena je bez desne podlaktice, što je nije sprečilo da sa šest godina krene da svira klavir. U detinjstvu je počela da vežba i pevanje, a već s 13 godina je snimila svoj prvi demo CD. Tokom svoje karijere je osvojila brojne nagrade, a najpoznatija je po pesmama "Black Swan", "She Walks In", "Chamomile" i drugima.

