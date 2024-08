BRAT NOVAKA ĐOKOVIĆA LJUBIO JE DRAGANU MIĆALOVIĆ: "Ne znam odakle da počnem...", a sad je svoju sreću našao sa ovom lepoticom

Marko Đoković je mlađi brat Novaka Đokovića koji od cele porodice najmanje voli kamere i retko se pojavljuje u javnosti. Mir je našao sa svojom devojkom Letisijom Tesari, modnom kreatorkom iz Brazila, a par živi u Marbelji u Španiji.

Marko je rođen 20. avgusta 1991. godine u Beogradu, a kao dečak je krenuo stopama starijeg brata i počeo da trenira tenis. Ipak, teniska karijera Marka Đokovića nije mogla da parira Novakovim veličanstvenim uspesima, pa je Marko odustao i posvetio se treniranju mladih tenisera, preduzetništvu i filantropskom radu.

Marko Đoković živi u Španiji sa partnerkom Brazilkom

foto: Pritnscreen/Instagram

Srednji Đoković trenutno radi u čuvenom teniskom klubu Puente Romano u Marbelji, gde sarađuje sa Novakovim guruom Pepe Imazom i drži časove tenisa. Ipak, to što živi u inostranstvu njegovim roditeljima je i dalje velika boljka.

„Sve ću uraditi da se Marko vrati u Srbiju. To mi je rak-rana što živi u Španiji. Nije podnosio to što je Novakov brat. Gde god da se pojavi, svi bi ga saletali i pitali za Novaka, a on je govorio da ga puste na miru, da je on Marko. Zato je otišao. Na leto završavamo veliku kuću nadomak Rume, nadam se da ću ga tako privući da dođe," rekao je svojevremeno Srđan Đoković, ali Marko (33) i dalje živi u ovom španskom gradu sa ženom svog života.

Naime, Đoković je u vezi sa Brazilkom Letisijom Tesari, inače dizajnerkom, i to već osam godina. Za razliku od Jelene i Novaka, srednji brat Đoković ne voli da deli na mrežama svaki aspekt svog života, a naročito ljubavnog. Tako se o njegovoj vezi sa Letisijom zna tako malo da postoje čak i spekulacije da se par tajno venčao, ali to nikad nije potvrđeno.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je dizajnerka koja je život posvetila umetnosti. Svoje afinitete povremeno podeli sa pratiocima na Instagramu. Tu ona ponekad pošalje i Marku neku dirljivu poruku.

„Marko… Ne znam odakle da počnem kad pričam o tebi, kad te pogledam jer moja osećanja prema tebi ne počinju i ne završavaju se. Ne postoje reči kojima mogu da iskažem kako se osećam u trenucima kad smo zajedno. Volela bih da mogu da objasnim neobjašnjivo, svaki put kada pokušam da otkrijem šta je to što osećam prema tebi, iznova… ne znam odakle da počnem. Moja ljubav prema tebi počinje svaki dan, kao da je to početak nečeg potpuno novog i neobjašnjivog. Za početak bih mogla da kažem da te volim.“

I Marko često ume da joj uzvrati emotivnim rečima.

„Svima nam je potreban neko da bude uz nas u divnim i teškim trenucima, neko koga možete zagrliti bilo kada i napuniti energijom, neko ko od kuće čini pravi dom.. hvala.“

Ljubav sa Draganom Mićalović

Inače, mnogi su već i zaboravili da se Marko Đoković kao mladić zabavljao sa jednom od naših najlepših mladih glumica Draganom Mićalović, sestrom Slobode Mićalović. Zajedno su bili nekoliko meseci, čak su se pojavljivali i na javnim događajima, delovalo je da su zaljubljeni do ušiju, međutim, stavili su tačku na svoju ljubav. Kao razlog su naveli razdvojenost.

foto: ATA images

U međuvremenu je Marko Đoković doživeo velike emotivne i psihičke borbe i preobražaj koji mu je promenio život.

Borba sa depresijom i pomoć Pepea Imaza

Zanimljivo je da je u retkim intervjuima za španske medije pristajao da govori o svojim problemima s mentalnim zdravljem.

„Patio sam mnogo jer sam svu svoju sreću ugradio u san o ostvarivanju uspeha na terenu, a oni nisu dolazili. Da stvari budu još gore, imao sam pored sebe osobu koja to jeste ostvarila, mog brata Novaka, a ja sam bio opsednut ostvarivanjem istih tih stvari. Ipak, rezultati nisu dolazili i ja sam bio nesrećniji svakog dana sve više i više. Moglo bi se čak reći da sam gubio svoj život. Nisam mogao da izdržim to više. Bio sam u vrlo lošem stanju, a nisam dozvoljavao sebi da to i ispoljim, jer nisam želeo da drugi misle da sam tako slab. To je, nažalost, veoma uobičajeno. Mnogi ljudi koji pate emotivno to i kriju jer se stide toga. Jako sam pokušavao da sakrijem osećanja sve dok ne dođem na teren, a onda su sva ta patnja, bol i bes, izleteli napolje. Ne možete tamo ništa da sakrijete. Ono što ste u životu – to se vidi na teniskom terenu. Zato teniseri, čak i kad ljudi to ne vole da vide, protestuju na igralištu ili slome reket, to i čine jer nose to u sebi“, objasnio je jednom prilikom Marko Đoković, kog je iz tog pakla izvukao Pepe Imaz.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Nakon povrede zgloba i pauze, sreo je duhovnog gurua koji je kasnije dosta radio i sa Novakom i Jelenom.

„Kada smo se upoznali, ja sam mu pružio ruku, ali on me pita da li sme da me zagrli. Priznajem, malo sam ustuknuo, prosto takvi smo u Srbiji, ali sam pristao, i kada smo se zagrlili počeo sam neutešno da plačem. U tom trenutku sam shvatio koliko sam loše. Sa 20 godina sam bio u depresiji, a s njim sam počeo da radim na sebi. Uvek su mi govorili da volim roditelje, braću, devojku, ali nikada pre toga nisam čuo da bi trebalo da volim sebe. Probaj, rekao mi je Pepe, da nekoliko puta tokom dana, osetiš svetlo koje svi nosimo u sebi, da ga poštuješ i da ga saslušaš. Deluje jednostavno, ali nisam ništa od toga uradio. Nastavio sam da govorim sebi kako je sve loše i ja sam malo po malo, hranio tu patnju koja je rasla u meni. Ljubav i mir, zapravo, znači voleti sebe kako bi mogao da voliš druge ljude. To je ono što i Novak sada oseća…“, opisao je mlađi Đoković put kojim ga je vodio Pepe Imaz, često kritikovan od strane Đokovićevih fanova, u fazi kad je Nole rukama „slao ljubav“ publici posle svojih mečeva.

I dan danas, Marko sarađuje s Imazom, a sudeći po tome kako je izgledao na Novakovoj proslavi olimpijskog zlata, oseća se bolje nego ikad.

(Kurir.rs/Zadovoljna/J.M.)

