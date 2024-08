ZVANIČNO RAZVEDEN: Muzičar bio u braku SEDAM meseci sa ženom koja je DVE GODINE STARIJA OD NJEGOVE ĆERKE, tvrdi da je PREVAREN

Otac Majli Sajrus, Bili Rej Sajrus (62) i zvaničćno je razveden od australijske pevačice Fajrouz (34) sa kojom je bio u braku samo sedam meseci, potvrdili su advokati obe strane za TMZ.

Muzičar je sredinom juna podneo zahtev za razvod braka, nakon čega je Fajrouz iznela niz optužbi za zlostavljanje u javnost.

Razvod posle sedam meseci foto: AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pevačica nije dobila ni dinara u brakorazvodnoj parnici, iako joj je bivši suprug ponudio autorska prava na pesme koje su zajedno objavili.

Bivši par je postigao dogovor o razvodu prošlog petka tokom medijacije, a zvanično su se razveli juče.

Fajrouz je nedavno promenila svoje prezime u Sajrus pa je Bili napomenuo da to potvrđuje njegovu sumnju da se udala za njega jedino zbog tog detalja.

- Ovo je apsolutno najluđa prevara za koju sam ikada čuo. A kamoli činjenica da sam ja u centru i zapravo meta šeme. Žalosno se odigralo se na ovaj način. Nije to bila samo mreža laži koja me dovela u fizičku opasnost, to je bila stvar srca, ljubav je slepa, to je sigurno - poručio je preko svojih advokata za TMZ.

Bili Rej je otac Majli Sajrus foto: Valerie Macon / AFP / Profimedia

Bivši par venčao se u oktobru prošle godine, nakon nešto duže od godinu dana od objavljvivanja veridbe i dve godine od njegovog razvoda Tiš Sajrus, sa kojom ima ćerku Majli Sajrus (32).

(Kurir.rs/I.M.)