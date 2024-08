NIJE MOGLA OČIMA DA JE VIDI: Anđelina Džoli je ljubomorna na jednu poznatu damu, a sa njenim MUŽEM bila u ODLIČNIM ODNOSIMA

Holivudski glumci Bred Pit i Džordž Kluni su dobri prijatelji više od 20 godina, a zanimljivo je da Anđelina Džoli (Bredova bivša) i Amal Kluni nisu u dobrim odnosima.

Anđelina Džoli i Bred Pit sa decom foto: Fame Pictures / Backgrid USA / Profimedia

Pit je doj je bio u braku s Anđelinom Džoli prospustio venčanje najboljeg druga, a njihove supruge nikada nisu javno pomenule jedna drugu.

Najbolji prijatleji

Glumci su se upoznali na snimanju filma "Igraj svoju igru" (eng. "Ocean's Eleven") i od tada su veoma bliski i jedan drugom velika podrška, pa je Kluni bio među slavnima koje su mediji pitali o čuvenom razvodu Breda Pita i Anđeline Džoli.

Anđelina i Bred nisu došli na Klunijevo venčanje foto: Francesca Vieceli / INSTAR Images / Profimedia

Novinari su iskoristili priliku dok je glumac bio u prostorijama Ujedinjenih nacija tokom Generalne skupštine 2016. da ga pitaju za rastanak njegovih kolega, a on je tvrdio da ne zna ništa o tome. Iskren ili ne, odgovorio je:

– Nisam to znao. Vau. Žao mi je zbog njih. To je tužna priča i žalosno je za njihovu porodicu. Jako mi je žao što to čujem.

Ipak, Džordž Kluni možda i nije bio u toku s vestima jer se tih dana uveliko pričalo da se njegova supruga Amal Kluni, poznata libansko-britanska advokatica specijalizovana za ljudska prava, i Anđelina Džoli ne podnose.

Odnos Anđeline Džoli i Amal Kluni

lepa Amal pleni izgledom foto: TatianaK / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Nakon što je Džordž Kluni posle niza veza s glumicama i manekenkama zavoleo uglednu pravnicu koja radi pri Ujedinjenim nacijama, javnost je bila iznenađena i oduševljena njegovim izborom, naročito nakon vesti da se glumac ženi lepom advokaticom.

Svi su očekivali da će Anđelina Džoli, supruga jednog od Klunijevih najboljih prijatelja, širom raširenih ruku dočekati lepu Amal Alamudin, s kojom je delila mnogo interesovanja. Međutim, njih dve se nisu zavolele.

Ljubomora

Anđelina je navodno ljubomorna na Amal foto: Profimedia

Kako su tada pisali svetski mediji po sredi je bila ljubomora. Pretpostavlja se da je Anđelina ljubomorna na Amalin uspeh i obrazovanje.

Osim toga, glumica se ne slaže s političkim stavovima lepe Amal, a nisu joj po volji ni njeni klijenti. Osim toga, Angđelina je jako liberalna, dok je Amal pomalo konzervativna.

(Kurir.rs/Glossy/I.M.)