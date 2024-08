TAJNI SUSRET PRINCEZE DAJANE I KAMILE ZA KOJI NIKO NIJE ZNAO: Ljubavnica pozvala ženu NA RUČAK, pa skovala PAKLENI PLAN

I ptice na grani znaju da je Kamila Parker Bouls bila ljubavnica tadašnjeg princa, a danas kralja Čarlsa III. No mnoge zanima kakav je odnos imala s pokojnom princezom Dajanom, kojoj je preotela muža. Obožavatelji Netflixove serije "Kruna" su u četvrtoj sezoni svedočili intrigantnoj sceni, u kojoj se Dajana i Kamila nalaze na zajedničkom ručku nakon Dajanine veridbe sa Čarlsom.

Iako do danas nije poznato da li se ta situacija zaista dogodila i u stvarnom životu, postoje mnogi koji tvrde da su se dve suparnice zaista našle za istim stolom i odmerile snage jedan na jedan. Kao što znamo, Kamilu Parker Bouls je Čarls voleo i pre nego što je upoznao Dajanu.

Kamila je bila i ostala Čarlsova prijateljica i ljubavnica tokom svih godina njegovog braka s omiljenom Lejdi Di, a znamo i da je u intervjuu 1995. Dajana sama rekla kako je u njihovom braku uvek bila gužva, jer ih je bilo troje.

S obzirom na to da su se članovi kraljevske porodice i Kamila stalno kretali u istim krugovima, bilo je nemoguće izbeći da se dve suparnice ne sreću u javnosti. I Dajana i Kamila dolazile su na Čarlsove konjičke trke, na iste događaje i proslave, a često su se sretale i u samim kraljevskim rezidencijama. Ne smemo zaboraviti da je Čarls bio čak i kršteni kum Kamilinom sinu Tomu Parkeru Boulsu kog je dobila u braku s Endruom Parkerom Boulsom.

Međutim, iako znamo da su se ove dve žene princa Čarlsa definitivno sretale u stvarnom životu, jesu li zaista nakon Dajanine veridbe sele za isti sto i razgovarale o budućnosti sa Čarlsom, kao što je to prikazano u "Kruni"? Prema rečima Endrua Mortona, najpoznatijeg biografa princeze Dajane - jesu.

Naime, u Mortonovoj knjizi "Diana: Her True Story in Her Own Words", koja je 1992. napisana u saradnji sa samom Dajanom, do tog famoznog ručka s Kamilom je zaista došlo – i bilo je tačno onoliko neprijatno koliko bi se moglo i očekivati kada se dve žene koje se bore za istog muškarca nađu za istim stolom.

Navodno je Kamila poslala Dajani pismo u kom ju je pozvala na intiman ručak i to neposredno pre nego što je javnost saznala za njenu veridbu sa Čarlsom, a nakon što je vest o venčanju Čarlsa već bila poznata užem krugu kraljevske porodice. Dajana, naivna i mlada, prvo je oberučke prihvatila priliku da se nađe s Kamilom i organizovala je ručak za njih dve u četiri oka.

Kamila je u pismu rekla kako želi da vidi verenički prsten i porazgovara s Dajanom o planovima za venčanje. Međutim, Kamila je zapravo došla da Dajani prenese poruku o tome šta će je čekati u budućnosti, a mlada Dajana bila je još naivna da bi shvatila svu ozbiljnost reči koje joj je Kamila uputila.

Dajana je tako Mortonu rekla kako ju je Kamila pitala hoće li da ide u lov kad postane članica kraljevske porodice. Poznato je da je Lejdi Di bila velika protivnica lova pa je rekla kako ne planira da učestvuje u lovu. Kamila je na to rekla kako je jedino to htela da zna.

Iako Dajana tada nije shvatila o čemu se radi, Kamila je indirektno izvidela situaciju i smislila pakleni plan – kad god Čarls ode u lov, ona će se s njim sastajati i ljubovati. Tako su se princ i Kamila godinama nalazili na njegovim "lovačkim" izletima i skrivali se po engleskom selu, dok je Dajana samovala sa sinovima Vilijamom i Harijem.

Ručak se u trenutku kad je Dajana odgovorila na to Kamilino pitanje završio, a njena suparnica je naglo ustala i poželela joj sreću u budućem braku. S obzirom na to da znamo kako ga je ona na kraju razorila, možemo reći da je u najmanju ruku bila neiskrena u svojim željama.

Podsetimo, nakon godina tajnog ljubovanja, Kamila i Čarls razveli su se od supružnika u gotovo isto vreme - Kamila 1995, a Čarls godinu dana kasnije. 2005. su se napokon i venčali. Danas je Kamila ravnopravna članica kraljevske porodice, te je od omražene ljubavnice postala kraljica nakon što je njen muž preuzeo presto.

