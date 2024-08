GLUMICA PROGOVORILA O BOLESTI KOJU IMA: "Mislila sam da je u pitanju umor i stres, a onda..."

Glumica Dejzi Ridli (32) prvi put je otkrila svoje iskustvo sa autoimunim poremećajem tokom intervjua za časopis Vomen's Health, u kojem je ispričala kako je za svoje simptome greškom okrivila "stvarno stresnu" filmsku ulogu. Gravesova bolest je autoimuno stanje gde vaš imuni sistem proizvodi antitela koja uzrokuju da štitna žlezda proizvodi previše hormona štitne žlezde, prema NHS.

Uzrok Grejvsove bolesti je nepoznat, ali uglavnom pogađa mlade ili sredovečne žene i često se javlja u porodicama. Otvarajući svoju zdravstvenu bitku, zvezda "Ratova zvezda" je rekla da joj je „prvi put“ da javno govori o svojoj Grejvsovoj bolesti.

Nakon što je patila od simptoma uključujući valunge i umor nakon snimanja psihološkog trilera Svraka, Dejzi je posetila svog lekara opšte prakse, jer je svoje zdravstvene probleme svela na ulogu.

„Mislila sam, pa, upravo sam igrala zaista stresnu ulogu; verovatno se zato osećam loše", rekla je glumica.

Endokrinolog je uputio o njenim problemima

Međutim, tada je pozvana da poseti endokrinologa koji ju je kasnije obavestio da se njeni simptomi ponekad mogu nazvati „umornim“. Zvezda se borila sa simptomima koji su uključivali drhtanje ruku, ubrzan rad srca, gubitak težine i umor. Nakon što je upoznata šta bi joj se moglo dogoditi, Dejzi je na trenutak shvatila:

„Bilo je smešno, bila sam kao: Oh, samo sam mislila da sam ljuta na svet, ali ispostavilo se da sve funkcioniše tako brzo da se ne možete opustiti", govori glumica, piše Dejli Mejl.

Ali dok se osećala tužno zbog svog zdravstvenog stanja, ona je takođe osetila neku frustraciju videći da je ona neko ko se fizički dobro brine o sebi. Uprkos tome, Dejzi je krenula sa nekim promenama u načinu života kako bi joj pomogla da se izbori sa bolešću, uključujući pažljivu ishranu prema kojoj „nije super stroga“ i praktikovanje nege o sebi, uključujući vežbu kako bih se „osećala dobro“. Nakon sprovođenja ovih promena, lepotica je objasnila da se oseća bolje i svesnija života oko sebe, uz napomenu da 'nije shvatala koliko sam se loše osećala ranije.'

Dejzi je rekla da nastavlja da uči kako da sluša svoje telo, nešto čemu mnoge žene nisu sklone.

„Svi čitamo statistiku o ženama koje nemaju dijagnozu ili nemaju dijagnozu i nekako se pomirimo sa tim da kažemo: Stvarno se, zapravo, ne osećam dobro“ i ne kažemo: Dobro sam, dobro sam, Dobro sam, dobro sam“. Samo je normalizovano da se ne osećam dobro", objasnila je glumica

Ovo nije prvi put da Dejzi govori o svojim zdravstvenim bitkama. Dejzi je ispričala kako je njen uspeh u karijeri uticao na njeno zdravlje nakon što se proslavila svojom glavnom ulogom u franšizi Ratovi zvezda. Britanska glumica debitovala je na velikom ekranu 2015. kao Rej u filmu "Ratovi zvezda: Sila se budi". Međutim, zvezda je sada priznala da je osećala značajnu anksioznost i stres nakon što je postala lice velikog filmskog projekta koji ju je doveo do toga da razvije 'propustljivost creva'. U novom intervjuu za Tajms, glumica je podelila uvid u svoje iskustvo u to vreme i razgovarala o tome kako je visok nivo anksioznosti doveo do čira na želucu.

