"DECU NEMAM, TO BI ME DOTUKLO" Glumica je napustila Srbiju i udala se za Italijana, a ove njene reči režu poput noža

Glumicu Tanju Pujin publika je pamti po ostvarenjima "Hajde da se volimo" s Lepom Brenom, "Oktoberfest" i "Poslednji valcer u Sarajevu", kao i seriji "Bolji život". U Srbiji ne živi već više od 30 godina, a od svog zanimanja digla je ruke.

Svi pamte ovu ulogu Tanje Pujin foto: Printscreen YT

Njena adresa je Italija i tamo je zasnovala nov život koji joj po svemu odgovara. Njeno srce osvojio je jedan markantni Italijan. Naime, glumica se udala za političara Đulijana Červinija, savetnika pres-kabineta predsednika Italije. Par se najpre venčao na Baliju, a drugi put su bračne zavete razmenili u Rimu 2013. godine. O proširenju porodice nije bilo mnogo govora. Kako kaže, nije joj žao zbog toga

Glumica Tanja Pujin foto: Privatna Arhiva

"Decu nemam. Nije mi žao. Kako vreme odmiče, sve mi je draže. Vidite li kakva su vremena? Nisam sigurna da li bih to mogla i da li bi to dete otišlo nekim pogrešni putem. To bi me dotuklo. Mi smo veoma kasno krenuli o svemu da razmišljamo", govorila je glumica pa dodala:

"Bila sam u kasnim četrdesetim i zajedno smo suprug i ja odlučili da je bolje nemamo decu. Moj brak je možda i opstao što je suprug bio trista dana na putovanjima. Provodio bi šezdeset dana godišnje u Rimu, a onda bi radio po 12 sati. On je sad u penziji, pa mi smeta. Naučila sam da budem sama", govorila je Tanja svojevremeno za Kurir.

(Kurir.rs/M.J)