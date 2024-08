"ALKOHOL ME JE VODIO KA UNIŠTENJU" Slavna glumica zbog ovog čoveka prestala da pije, a onda mu javno uputila DIRLJIVU PORUKU

Pevačica i glumica Džesika Simpson (44) važila je za najlepšu i najperspektivniju holivudsku glumicu svoje generacije kojoj su mnogi predviđali blistavu karijeru. Njeni filmovi poput "Ambiciozna plavuša", "Ljubavni guru" i "Majstori opasnosti" postigli su uspeh i bila je na korak od velikog uspeha. Ali, sve je bacila u vetar kad je počela da pije. Alkohol je uništio njenu lepotu, karijera joj je krenula nizbrdo, a porodica se gotovo raspadala.

Posle višegodišnje bitke sa ovim porokom, kako je tvrdila, uspela je da ostavi čašicu. U tom periodu imala je razne faze, pa je u jednom trenutku imala čak 45 kilograma viška, ali je uspela i da smerša.

Dirljiva poruka sinu

Džesika je nedavno na svom Instargam nalogu postavila fotografije svog sina koji je napunio 11 godina. Objavila je dirljivi post posvećen sinu.

- Na trenutak ću biti mama koja se hvali i samo ću reći da imam najljubaznijeg, najzgodnijeg sina od 11 godina na planeti. Zabavna činjenica: oboje pronalazimo srećne novčiće nasumično svake druge nedelje i koristimo ih da zajedno ogrebemo moje srećke. Voli te mama! - napisla je ona u postu.

Usledile su brojne reakcije njenih fanova, ali poruka od jednog: "Prestani da piješ!" što je nju razljutilo i nateralo da reaguje.

- Nisam želela, niti dodirnula alkohol od oktobra 2017. i to je bila najbolja odluka koju sam donela za sebe i svoju porodicu. Hvala vam na brizi, ali ste me veoma pogrešno razumeli. Ja to shvatam da šalješ ljubav na svoj način - poručila je ona.

Nakon njenog odgovora, korisnik Instagrama se izvinio zbog svoje pretpostavke.

Trezna sedam godina

Džesika tvrdi da je trezna već sedam godina. O svojoj borbi sa alkoholizmom je vrlo otvoreno pričala na društvenim mrežama.

- Sećam bio je 1. novembar 2017. rano ujutru. Gledala sam se u ogledalo i bila je to neprepoznatljiva verzija mene. Imala sam toliko toga da otključam i istražim o sebi. U tom trenutku sam znala da želim da prestanem, da vratim svoju svetlost i pobedim sebe u borbi za samopoštovanje - rekla je jednom prilikom Džesika.

Ona priznaje da borba sa alkoholom nije bila laka, ali je uspela da istraje na tom putu.

- Morala sam da prestanem da pijem alkohol, jer je on držalo moj um i srce u istom pravcu i sasvim iskreno, bila sam iscrpljena. Želela sam da osetim bol da bih mogla da ga nosim kao značku časti - dodala je ona. Govoreći o svojoj borbi sa porokom ona je priznala da nije volela sebe i da je spas pokušalala da nađe u alkoholu koji je odveo ka uništenju. Trebalo joj je mnogo snage i volje da se izbori sa ovim porokom, ali da i danas, sedam godina kasnije, svaki dan vodi bitku sama sa sobom, a sin je taj zbog kojeg se trudi da ne posustane.

