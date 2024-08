PESMA BEJBI LAZANJE NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Pevač se pohvalio na Instagramu i najavio veliku evropsku turneju "NE BOJIM SE"

Marko Purišić, poznatiji kao Bejbi Lazanja, na Instagramu je objavio video na kojem se svojim pratiocima pohvalio kako se njegova pesma 'Rim Tim Tagi Dim' pušta i na stadionu u Parizu, tokom Olimpijskih igara.

Hrvatski predstavnik na ovogodišnjoj Evroviziji Bejbi Lazanja sa svojom pesmom "Rim Tim Tagi Dim" i dalje je hit u celom svetu. Marko je nedavno najavio veliku evropsku i britansku turneju za proleće 2025. Turneja koju producira Live Nation, najveća svetska promotorska kuća, Bejbi Lazanju odvešće će u 16 država i na 21 koncert tokom šest nedelja. Turneja uključuje neke od legendarnih klubova u Amsterdamu, Londonu i Barceloni.

Ovi nastupi nastavak su uspešnog koncertnog niza za Bejbi Lazanju, pa su tako prvi koncerti u Poljskoj ovog septembra rasprodani četiri meseca unapred, a onaj bečki preseljen je zbog velikog interesa iz kluba Szene u tri puta veći kapacitet bečkog Gasometra. Ipak, kulminacija će biti 12, 13. i 14. septembra, kada će Marko nastupiti na svom omiljenom koncertnom prostoru, na zagrebačkoj Šalati. Koncerti su odavno rasprodani, a publika će do tada već imati prilike da nauči sve pesme koje će se naći na njegovu debitantskom albumu “Demons and Mosquitoes”.

- Na koncertima evropske turneje izvodiću svoje pesme, neće biti obrada. Iako još nisu sve objavljene, publika ih peva sa mnom prateći i učeći ih sa snimaka dosadašnjih nastupa. Iskreno me živo zanima kako će to izgledati. Zanima me koliko ćemo koncerata rasprodati, koliko će se publici svideti album, kako ćemo se mi kao tim međusobno slagati i slično. Kako publici, tako je i nama sve ovo novo. No ipak, ne bojim se. Dajemo sve od sebe, pa šta bude - bude, kazao je Marko nedavno u intervjuu.

