BILA JE NAJLEPŠA ŽENA SVETA, A ONDA JE NAPRAVILA ŽIVOTNU GREŠKU: Izgladnjivala se DO BESVESTI, pa obolela od teške bolesti

Proslavljena manekenka Linda Evanđelista (59) bila je jedna od najlepših žena na svetu. Njen život običnim ljudima činio se kao priča iz filma i u '90. nije silazila sa naslovnica časopisa, a kako je sama rekla, nije se dizala iz kreveta za manje od 10.000 dolara.

Linda Evanđelista danas izgleda neprepoznatljivo foto: Sherly Rabbani / Shutterstock Editorial / Profimedia

U jednom trenutku povukla se iz javnosti i u medijima smo čitali tekstove o tome kako se jako promenila i izgleda loše. Kada je napokon progovorila, mnogi nisu mogli da veruju što joj se sve dogodilo u poslednjih 10 godina.

Naime, prošle godine dala je intervju u kojem je otkrila da se u poslednjih pet godina dva puta borila s rakom dojke. U iskrenom intervjuu, jedna od najpoznatijih manekenki, ispričala je detalje o svojoj borbi s tom bolesti, a sada je u intervjuu s Rut Rodžers u njenom podkastu ''Ruthin Table 4'', progovorila o mračnoj strani modelinga pa je ispričala svoje iskustvo s rigoroznim dijetama kojih se držala u danima najveće slave.

Linda Evanđelista je bila najlepša žena sveta foto: Shutterstock

Ispričala je kako je u vreme najveće slave bila na štetnim dijetama pa da se izgladnjivala do kasnih 20. godina, da bi bila dovoljno mršava za modne revije. U to je vreme govorila da ne bi ni ustala iz kreveta za manje od 10 hiljada dolara dnevno.

''Znam da sam morala da radim na održavanju težine i bilo je razdoblja kad sam stvarno morala da pazim na ishranu," rekla je pa ispričala da se tada podvrgnula dijeti ''Master Cleanse'' koja od korisnika zahteva da prvih deset dana piju samo slanu vodu, biljne čajeve i lekovite laksative.

''Počela sam stalno da radim čišćenja organizma i volela sam da ih radim, ali mislim da su bila jako štetna za mene. Sprovela sam "Master Cleanse" dosta puta, ali radila sam i medicinska čišćenja, poput napitka u prahu, od baze pirinča. Takođe, odlazila bih na "We Care Spa", to je u pustinji u blizini Palm Springsa, gde pijete samo tečnost, uglavnom vodu s limunom i mentom i čajeve i dobijete čašu soka, a jednom dnevno razređeno razvodnjeno povrće koje se zove supa," ispričala je svoje iskustvo o izgladnjivanju i dodala da su se '90. godina modeli morali prilagoditi odeći, a danas je to obrnuto.

Dijete joj uništile život foto: Elder Ordonez / INSTAR Images / Profimedia

Inače, manekenka se, 2022. godine, podvrgnula postupku smrzavanja masti pod nazivom "CoolSculpting" koji je njeno telo trebao da oslobodi masti, ali ju je ostavio trajno deformisanom i unakaženom jer je nešto pošlo po zlu. Tretman je njene ćelije povećao, umesto smanjio, zbog čega je izgledala nateklo. Zbog svega se na kraju povukla iz javnosti na neko vreme.

U poslednje vreme ipak je češće u javnosti jer je svoju figuru uspela da dovede u formu. Podsetimo, u prošlom intervjuu rekla je da joj je prvi put dijagnostifikovan rak dojke, 2018. godine.

"To je otkriveno na mojoj godišnjoj mamografiji. Nalaz nije bio dobar, a zbog drugih zdravstvenih faktora, bez oklevanja, htela sam sve da ostavim iza sebe pa sam se odlučila za obostranu maztektomiju. Bila sam spremna da živim dalje, nisam htela da dopustim da me ubije rak dojke," rekla je Linda u intervju. Međutim, u julu 2022. godine, Evanđelista je napipala kvržicu na dojci i na kraju je saznala da joj se rak dojke vratio.

Borila se sa rakom foto: UnBoxPHD / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Iskopaj mi rupu u grudima. Ne želim da izgleda lepo. Želim da iskopaš. Želim da vidim rupu u svojim grudima kad završiš. Razumeš li me? Ne želim da umrem od ovoga," rekla je onkologu nakon druge dijagnoze. Evanđelista je priznala da je jednostavno zahvalna za svaki dan, jer je svesna da je njena budućnost neizvesna jer postoji mogućnost da se rak vrati.

(Kurir.rs/Večernji/J.M.)

