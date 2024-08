DRŽAO JE PIŠTOLJ I REKAO "UBIO SAM TI MAMU": Ćerka naše glumice otkrila kako je izgledao KOBNI dan kad joj je STRADALA MAJKA

Maša Vujanović ćerka je naše poznate glumice i astrološkinje Milje Vujanović na koju je u maju 2000. godine pucao tadašnji partner po imenu Obren.

Odmah nakon toga on se prijavio policiji. Milja je preživela, ali je ostala nepokretna.

Milja Vujanović upucana nakon svađe sa partnerom foto: Privatna Arhiva

- On je sedeo kod nje u stanu. Bio je to 8. maj. Došlo je do neke svađe. Da li je ona htela da on iznese svoje stvari ili nešto drugo ne znam. Živela sam u stanu prekoputa. U stanu su tog dana bili njih dvoje i brat Leon. Mama je krenula da otključa vrata manikirki, a on joj je sa velike blizine pucao u kičmu. Ona se srušila - ispričala je u serijalu "Na ivici pakla".

Mašin brat Leon je bio u kući kada je njihova majka Milja upucana u leđa, dok je Maši tragične vesti javila kuma.

Maši je tragične vesti javila kuma. foto: Printscreen

- Moj brat je doleteo. On je par dana pre oga dobio naprasnu želju da izučava prvu pomoć. Tako je uspeo da joj zaustavi krvarenje. Kad je čuo pucanj doleteo je. Držao je u jednoj ruci pištolj, a u drugoj cigaru. Kad je pucao, bacio je ugasio na podu i rekao mom bratu "Ubio sam ti majku". Otišao je a se prijavi, jer će mu to biti olakšavajuća okolnost - ispričala je u serijalu "Na ivici pakla".

Maša se i dalje seća momenta kad je čula da joj je majka upucana.

Pucao joj je u leđa foto: youtube printscreen

- Taj dan mi je bio najlepši na ljubavnom planu. Kao da sam u nekom raju. Sećam se da sam bila srećna i zaljubljena. Razmišljala sam kako konačno imam sve što želim. Sledi poziv. Kuma Maša Samardžiski kaže "Dođi kod nas, Milja i Leon su u bolnici". Pitala sam šta je uradio. Odletela sam sa dečkom kod kume. Vrištala sam kad su mi rekli. "Ubiću ga", to sam ponavljala. Dali su mi nešto za smirenje - objašnjava Maša.

Milja nije odmah preminula, međutim ostala je potpuno nepokretna i kao "biljka" živela narednih pet godina. Maša je svaki dan bila uz nju.

ostala je potpuno nepokretna foto: Printscreen

- Sećam se, videla sam je.Gurali su je. Bila je natečena i bez svesti. Vikala sam "Mama, tu sam! Ništa se ne brini". I ona je zamislite otvorila oči i nasmešila mi se - prisetila se.

