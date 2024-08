OVAJ DETALJ O VIKTORU TROICKOM NIKO NIJE ZNAO: Za sebe kaže da je CRNA OVCA porodice, a kad čujete ko su mu bili BABA I DEDA...

Nakon što je najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu, cela nacija je bila u transu. Međutim, uz Novaka se pominje i njegov dojučerašnji saborac, a sada reprezentativni trener Viktor Troicki. On mu je bio najveća sportska podrška na tribinama tokom celog takmičenja, a mogli smo da vidimo da to nije nimalo lako.

Viktor Troicki iza sebe ima uspešnu tenisku karijeru koja je našalost prerano bila prekinuta usled slučaja "doping" kada je srpski sportista dobio suspenziju. Međutim, to nije pokolebalo snažan Viktorov karakter da nastavi dalje borbu i da gradi svoj put kroz sport koji je toliko zavoleo. Sve to potiče iz porodice, a Viktor ima snažne korene utkane u Rusiji.

Viktor Troicki je na čelu teniske reprezentacije Srbije foto: Starsport©

"Ime sam dobio po dedi Viktoru, koga nikada nisam upoznao, a baku Irinu pamtim dobro, naravno, jer me je čuvala kao malog. Ja sam, dakle, ime dobio po dedi, a moja starija ćerka po mojoj baki. Očevi preci došli su u Srbiju 1917. godine, odmah posle Oktobarske revolucije, i to kao sasvim mali. Baka je imala samo tri godine, a deda oko šest, kada su sa porodicama emigrirali kao i mnogi bogati i ugledni Rusi tog doba. Moja baka je iz Rostova na Donu, a deka je iz gradića Tvera, istočno od Moskve", govorio je Viktor za Kurir pa dodao:

Viktor Troicki foto: Starsport

"E sad, otkud Troicki u Srbiji, to poreklo, to me ljudi nekad pitaju. Moji baka i deka su se upoznali i venčali u Novom Sadu, u gradu u kojem je rođen i moj otac Aleksandar. On je tamo završio prava i došao u Beograd, ovde je upoznao moju majku Milu, ekonomistu po profesiji, koja je rodom iz Guče. Ponosan sam što imam ruske i srpske krvi. Uvek kad sam igrao u Rusiji osećao sam se nekako lepo; tamo sam osvojio prvu ATP titulu. Nosim iz Moskve puno lepih uspomena", govorio je teniser.

Viktor je šaljivo smatrao da je crna ovca u svojoj porodici jer su svi visoko obrazovani. Međutim, on nikada nije voleo da uči, a sport mu je već u srednjoškolskim danima oduzimao značakno vreme.

Viktor kaže da je crna ovca porodice foto: Fondacija Novak Đoković, Dalibor Danilović

"Dugo sam se šalio da sam crna ovca u porodici, jer jedini nisam završio fakultet. Završio sam osnovnu školu "Mihailo Petrović Alas". U početku sam bio sa svim peticama, do petog razreda. Onda je došao pubertet pa sam se malo opustio. Nisam podnosio fiziku i hemiju. To me je najviše mučilo. Matematika mi je uvek dobro išla. Upisao sam Sportsku gimnaziju, koju sam morao vanredno da završim. Prvi razred sam i nekako uspeo da završim redovno, ali posle nije išlo. Mislim da sam i dalje rekorder u školi po broju opravdanih izostanaka sa časova. Tokom drugog razreda stalno sam bio na putovanjima i teniskim turnirima. Na polugodištu su mi rekli da moram da završim vanredno školu. Završio sam nedavno sportski menadžment na Alfa univerzitetu. I Janko Tipsarević je diplomirao na istom fakultetu. Znao sam da ću ostati u sportu, a ovde sam stekao korisna praktična znanja", govorio je bivši teniser u ispovesti za Kurir.

