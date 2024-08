PLOČICE NA STOMAKU I ZATEGNTUTE NOGE: Jelena Đoković ima savršenu liniju, svi su gledali u nju na plaži, a KOMENTARI SAMO PLJUŠTE

Supruga najboljeg tenisera sveta Jelena Đoković privlači pažnju svojim izgledom, ali i načinom života. Novakova izabranica ranije je govorila da brine o svom izgledu, ali i da praktikuje poseban režim ishrane.

Jelena propagira prirodan izgled foto: Mike Egerton / PA Images / Profimedia

U javnosti je često možemo videti bez šminke, a posebnu pažnju privlači i njeno izdanje u kupaćem kostimu. Iako često nemamo prilike da je vidimo u bikiniju ona svaki put oduševi.

Kupaći i kikice

Jelena je jednom prilikom podelila fotografije sa plaže u kupaćem i pokrenula lavinu komenatara. Nju je tada fotografisao sin Stefan, a pažnju je privukla njena savršena linija.

U prvom planu su bile njene pločice na stomaku i izvajano telo, a Jelena je zbog ispletenih kikica na glavi izgledala poput devojčice.

- Stefi je sada u fazi kada on želi da slika, a ne da ga samo mi slikamo. Uvek je on bio zvezda, a sada želi malo da i on drži kameru. Kada on slika mamu, mama je najlepša na svetu! Doduše, možete da vidite samo neke delove mene jer on kad slika, baš slika prst, ruku, jednu nogu, pesak... i tako - napisala je tada ona u opisu footgrafije.

Paparaco

1 / 5 Foto: Grgo Jelavic / - / Profimedia

Novak i Jelena koriste svaku moguću priliku da zajedno provedu vreme, a jednom prilikom su ih uhvatili paparaci tokom odmora u Crnoj Gori. Te fotografije su zapalile mreže, a svi su komentarisali kako Jelena dobro izgleda.

Svaka cast Jeleni Djokovic kako izgleda posle dvoje dece 👏 pic.twitter.com/WDa2zpNgLU — Milica Nisić (@Nisic2Nisic) July 24, 2023

"Svaka čast Jeleni Đoković kako izgleda posle dva porođaja", piše u opisu jednog od brojnih tvitova.

(Kurir.rs/I.M.)