SMRT SVOG SUPRUGA POZNATA GLUMICA NIJE NIKADA PREBOLELA: Kad im se ćerka udala, poslala mu je poruku od koje zastaje KNEDLA U GRLU

Naša poznata glumica Dara Džokić dve i po decenije je bila u braku sa čuvenim novinarom Bogdanom Tirnanićem. Preminuo je 2009. godine, a ona njegovu smrt nikada nije prebolela.

Dara Džokić foto: Promo

Bogdan i Dara su se upoznali u Klubu književnika, a prema brojnim tvrdnjama to je bila ljubav na prvi pogled.

- Pojavio se tačno kada je trebalo. Ja sam ga upoznala tako što sam ga čitala i nisam ni sanjala da ću se zaljubiti. Bila sam mlada, dosta toga me je naučio i rekla bih da me je na neki način dovršio. Umela sam da prepoznam ono što meni treba u životu. Naučio me je šta je sloboda mišljenja i da je suština u tome da imaš svoj ugao, i da je način na koji ti posmatraš stvari ono što je dragoceno - pričala je svojevremeno i dodala:

- Fenomenalno je pisao o životu, filmu i politici. Pisao je mnogo, svakodnevno, i to mu je bilo kao disanje. Dopunjavali smo se i indirektno uticali jedno na drugo. Bio je filmski kritičar, ali o meni nikada ništa nije hteo da kaže. Kad bih ga pitala šta misli, govorio je da prema meni nije objektivan. Vrlo dobro smo se razumeli i kada nismo razgovarali. Razumeli smo se u ćutanju, na pogled, a to je najlepše u jednom odnosu.

Njena ćerka Jovana je završila filmsku produkciju i ima ćerku Katarinu koja je najveća Darina radost.

Inače, kada se njena ćerka 2018. godine udala, bilo joj je jako teško što ljubav njenog života nije tu da sa njim podele taj radostan trenutak, ona je tada putem društvene mreže fejbuk poslala jako emotivnu poruku svom suprugu:

- Udala se danas. Ne brini, srećna je.

(Kurir.rs/M.F.)

Bonus video:

01:15 DA LI ZNATE PRAVO IME EVE RAS? Ovo je jedva stalo u ličnu kartu, a JEDNO OD PREZIMENA JOJ JE VAGNER! Glumica otkrila sve detalje