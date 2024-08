NA NJEN POZIV UVEK MORA DA SE JAVI: Ona je Pešiću najveća podrška, ali i kritičar "Kada MOJ TIM IZGUBI utakmicu, ona me pita.."

Selktor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić oženjen je bivšom košarkašicom Verom Blažević. O njoj se malo toga zna, a najveća mu je podrška u svemu što radi.

Ko je Vera Blažević?

Vera je svojevremeno igrala za sarajevski "Železničar", a tamo su i zasnovali svoju porodicu. Sveta, poreklom iz Pirota postao je sarajevski zet, a Vera napustila karijeru i posvetila se mužu.

Ubrzo su dobili i naslednike - sina Marka i ćerku Ivanu, kojima su preneli ljubav prema košarci. Marko je trener ekipe Bajerna u Nemačkoj, a Ivana je udata za Jana Jaglu, sad već bivšeg košarkaškog reprezentativca.

Porodica se s godinama prošilirla, a Svetislav uživa u najvažnijoj ulozi u životu - ulozi deke sa Lukom i Frejom na košarkaškom terenu, što je jednom podelio na mreže.

Vera je stub porodice

Pešić ne govori toliko često o svojoj supruzi, ali je istakao da je ona stub njegove porodice.

- Vera je bivša košarkašica i ona je karijeru podredila porodici i mojoj karijeri. Bez takve podrške i pomoći nema uspeha, ne možeš da funkcionišeš. Ona poznaje košarku, ponekad i previše (smeh) - rekao je Pešić, pa dodao:

- Želi da mi pomogne pa nekad suviše savetuje, a ja onda pokušavam da napravim selekciju tih saveta...

Ona mu je najveća podrška u lošim momentima, a to je kada ne ostvari rezultat koji je očekivao.

Kari sa košarkašima brani boje Srbije foto: Frédéric Chambert / Panoramic / Profimedia

- Kada moj tim izgubi utakmicu, izađem sa njom da se prošetamo, da prođu muka i razočaranje, pa joj kažem: "Što sa toliko uložio u tog igrača, a on nema reakciju kakvu sam očekivao?!". Vera me pita: "Dobro, a ko je trener", odgovorim joj: "Kako ko je trener? Ja sam trener". Doda: "Pa treneru, donosi odluke. Ako te ne sluša, stavi ga na klupu (smeh)". Košarka je česta tema u našoj porodici, ali ima i dosta drugih stvari - ispričao je Pešić.

"Zove me žena"

Pešić je poznat i kao veliki šaljivdžija, a na jednoj konferenciji je kad mu je zazvonio telefon po difoltu odmah posegnuo za istim, jer je očekivao poziv žene kojoj se uvek javi.

“Mi mujer me espera aquí”. Pesic recibe una llamada de teléfono y abandona la rueda de prensa previa al Barça-Madrid 👀 pic.twitter.com/5Zwgp5gi58 — Chema de Lucas (@chemadelucas) November 24, 2018

- Sigurno me zove žena. Čeka me ispred. Evo, lepo sam rekao - konstatovao je on, pa užurbano napustio salu uz sveopšti smeh.

