NAKOTIO MILIONE NA RAČUNU, PA SE PENZIONISAO U 41. GODINI: Sad uživa za sve pare, a sve zasluge za svoj uspeh pripisuje samo NJOJ

Rodžer Federer je bio sama definicija profesionalca u sportu - što je dobrim delom pripisao braku sa suprugom Mirkom. Iako smo ga često gledali kao rivala najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, pa ne možemo da kažemo da je baš omiljen na našim prostorima, moramo mu dati priznanje da je svakako jedna od teniskih legendi.

Danas puni 43 godine, a rođendan proslavlja u penziji, koja traje već skoro dve godine. U septembru 2022. godine spustio je zavesu na svoju karijeru, a njegovih 20 grend slem pobeda, uključujući rekordnih osam muških titula na Vimbldonu u pojedinačnoj konkurenciji, čini ga trećim iza Novaka Đokovića (24) i Rafaela Nadal (22) na listi najboljih svih vremena.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Federer misli da to ne bi bilo moguće bez njegove stene i druge polovine Mirke, koju je upoznao dok su se oboje takmičili za Švajcarsku na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. a oženio je 2009. On smatra je da je stabilan lični život uticao na njegovu igru na terenu, mnogo bolje u poređenju sa onima koji su redovno ulazili i izlazili iz veza.

On je za španske novine AS 2019. godine rekao: „Kao igraču stalnu podršku je uvek dobro imati, jer neki igrači imaju jednu ženu godinu dana, a zatim je promene. Sve to može da vas usreći, ali može i da vam odvrati pažnju." Pa dodao: „Moj život je savršen takav kakav je. Uvek sam bio zaljubljen u istu devojku, ista žena mi je vodila porodicu i štitila ih od štampe. Nije dala nijedan intervju 12 do 15 godina, tako da ljudi ne znaju šta ona radi."

foto: George Pimentel / Shutterstock Editorial / Profimedia

Federer je pobornik mantre „srećna žena, srećan život“. Takođe je objasnio prednosti koje je dobio od toga što je pored sebe imao bivšu VTA profesionalku Mirku, prednosti koje neki od njegovih kolega tenisera nisu dobili zbog ludorija van terena.

„Ako pričam o tenisu, ona ima veliki uticaj ne na moju igru već na moju ličnost, jer je pre mene bila profesionalna, imao sam više iskustva kada sam ušao zahvaljujući njoj kada sam ušao u sve ovo“, nastavio je on.

„Naporno sam radio. To me je nateralo da rastem i sazrevam u mojim ranim godinama. Njena podrška je neverovatna, uvek mi pomaže, olakšava mi život bez obzira da li pobedim ili izgubim. Ona je rođena radnica. Ona je neverovatna. Nadam se da se neće promeniti. Uvek sam tu za nju i ona za mene.”

foto: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Oni su izgradili šestočlanu porodicu, dobivši dva para identičnih blizanaca.

U julu 2009. godine, par je dočekao ćerke bliznakinje Šarlin Rivu i Majlu Rouz, a 2014. godine dočekali su još jedan set identičnih blizanaca, dečaka Lea i Lenija.

Iako Federer ne govori često javno o svom porodičnom životu, njegova deca su bila na tribinama da ga bodre na velikim mečevima.

U intervjuu za Tudej nakon svog penzionisanja, on je otkrio da ih vodi sa sobom na put, napominjući da je to pod obavezno.

foto: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

"Oh, to je bio jedini način. Rekao sam: 'Nikad ne bih išao na put bez svoje dece.' Radije bih se penzionisao, al onda bih morao da se povučem pre 10 godina."

Međutim njegova deca su podigla njegovu strast prema tenisu. "Svo četvoro dece to vole. Devojkama se nije dopalo u početku, ali kako su postajale sve bolje, sada uživaju i osvajaju poene.“

Kada su ga upitali da li ikada trenira svoju decu, penzionisani profesionalac je rekao: „Kada imam vremena — a trudim se da nađem vreme — idem malo na teren sa njima“.

foto: EPA/ANDY RAIN

Na pitanje kako mu protiče penzija Rodžer je objasnio da je srećan što je napustio tenis na način na koji jeste:

"Tako da sam srećan što nisam imao pad na kraju. Do pada je došlo zbog povreda. Ne zovem to padom, pretpostavljam da su to samo borbe. Ali sada sam srećan. To je sasvim drugačiji život."

Bivši teniser je uporedio penziju sa rehabilitacijom: "Voleo sam rehabilitaciju jer je to bila nešto novo u mom životu. Bio je to novi izazov. To je bukvalno korak po korak ili jedan pokret u isto vreme. A tako je i sa životom sada. Mislim: novi prostor, navigacija kroz ovaj novi život, sa novim projektima, sa mojom decom posebno. I sviđa mi se ovo vreme."

(Kurir.rs/Stil/J.M.)

Bonus video:

00:32 NOLE ZAPLESAO SA MAJKOM DIJANOM: Đoković napravio ŠOU na žurci! (KURIR TELEVIZIJA)