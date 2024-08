PRINC VILIJAM I KEJT MIDLTON KRILI ISPRVA KRILI DA SU U VEZI: "Ne mogu da verujem da si to rekla", raskrinkala ih je njegova bivša

Romansa Kejt Midlton i princa Vilijama počela je još na fakultetu. Oni su se upoznali 2001. godine dok su bili studenti na univerzitetu u Škotskoj, gde su započeli druženje kao prijatelji. Međutim, nakon što je Kejt ušla na dobrotvornu modnu reviju noseći crnu čipkanu haljinu, to je navelo Vilijama da izjavi: "Kejt je zgodna!" Od tada, nisu bili samo prijatelji. Do septembra 2002. godine, par je živeo zajedno sa dvoje drugova iz razreda. I, kako Robert Džobson izveštava u svojoj novoj biografiji "Ketrin", među studentskom zajednicom bila je javna tajna da su oni par. On tvrdi da je njihova tajna da su zajedno razotkrivena tokom pijane igre koja se zove "Nikad nisam" (Never Have I Ever), a razotkrila ju je Vilijamova bivša devojka Karli.

Džobson je citirao rad kolege iz kraljevske porodice Kejti Nikol, koja je u svojoj knjizi "Kejt - buduća kraljica" (Kate: The Future Queen) iz 2013. godine dala dodatne detalje o večeri otkrovenja.

- Nikada nisam izlazila sa dvoje ljudi u ovoj sobi - rekla je Karli koja je mislila da je Vilijam u isto vreme izlazio i sa Kejt i sa njom.

Prema rečima tog gosta, svi na večeri su bili "u šoku". Princ Vilijam je, kako su dodali, žestoko pogledao bivšu devojku.

- Ne mogu da verujem da si to rekla - navodno je rekao princ. Ipak, njegova ljutnja je izbledela do 2011. godine, kada je tu bivšu devojku pozvao na venčanje.

Vilijam i Kejt su često bili nerazdvojni tokom svog zajedničkog boravka na univerzitetu, zbog čega otkrivanje njihove romanse nije toliko iznenađujuće za njihove kolege iz razreda kao što bi bilo za nekoga izvan fakulteta.

Često su bili primećeni kako šetaju ili voze bicikl na predavanja, pretražuju ponudu lokalnog supermarketa ili provode mirne večeri kod kuće, slušajući Vilijamove RnB numere ili džez njihovog prijatelja Fergusa.

Njihova rutina je retko odstupala tokom nedelje, osim sredom popodne kada su se prepustili sportu. Vilijam je kasnije govorio o početku njihove romanse u zvaničnom intervjuu zbog veridbe 2010. godine, podsećajući:

- Preselili smo se zajedno kao prijatelji. Živeli smo i sa još nekoliko ljudi, i odatle je jednostavno procvetalo, zaista. Samo smo se više viđali, malo više družili.

