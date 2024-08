SRPSKI KAJAKAŠI ZALUDELI ŽENE ŠIROM SVETA: Oduševili su sve ne samo svojim sportskim veštima, već i bogovski isklesanim telima

Muški četverac u kajaku u sastavu Anđelo Džombeta, Marko Novaković, Vladimir Torubarov i Marko Dragosavljević završio je u finalu Olimpijskih igara u Parizu na šestom mestu, i tako ostao bez medalje. Momci su odlično krenuli, ali su na kraju posustali, što su iskoristili Ukrajinci i Litvanci.

Srpski kajakaši su i pored poraza na Olimpijskim igrama oduševili ljubitelje ovog sporta, ali su i mnoge žene ostavili bez daha svojom pojavom.

Anđelo Džombeta je rođen 20. avgusta 1996. Kajakom se bavi od 2008. godine. Sportom je počeo da se bavi prvi put sa šest godina, ali je prvo trenirao džudo. Nakon toga počinje da trenira kajak 2008. godine, sa 12 godina.

Jedan od najboljih plasmana je 4. mesto na Prvenstvu Evrope. Ulaskom u seniorsku kategoriju, dolazi do svoje prve i najvažnije medalje do sada, a to je 3. mesto na Svetskom kupu u Segedinu.

Vladimir Torubarov rođen je 22. marta 1993 godine i jedan je od miljenika žena.

Takmičenja u kojima se Vladimir borio za prvo mesto: Rio 2016, Baku 2015, Krakov Malopolska 2023, Pariz 2024.

Marko Dragosavljević rođen je 25. septembra 1994. godine, a svojim isklesanim telom oduševio je žene širom sveta.

Marko Novaković rođen je 4. januara 1989. godine, a na olimpijskim igrama učestvovao je i 2012. i 2016. godine.

