SLAVNI REPER UHAPŠEN S EKSTAZIJEM U KAZINU: Odbrana njegovog advokata je HIT, tvrdi da je to zbog DŽEKPOTA

Pevač i reper Neli, poznat po hitu "Hot in Here", uhapšen je u sredu ujutro zbog posedovanja droge, piše Page Six. Uhapsili su ga na području Sent Luisa u Misuriju.

Portparol policije se oglasio za The New York Post i rekao kako su Nelija uhapsili ispred kazina nakon što su izvršili proveru i pronašli nepodmireni nalog za neposedovanje dokaza o osiguranju od prethodnog puta kada su ga zaustavili u saobraćaju. Proveravanje posetilaca je standardno za kockarnice u Misuriju u skladu s propisima državne komisije.

Repera, pravog imena Kornel Hejnes, potom su optužili za posedovanje kontrolisane supstance nakon što su policajci kod njega navodno pronašli četiri tablete ekstazija. Osim toga su ga optužili i za vožnju bez dokaza o osiguranju, ali će ga službeno optužiti tek nakon istrage državnih tužilaca.

Oko situacije su se oglasili Nelijevi advokati i za Page Six rekli da se njihov klijent našao na meti policajca koji se nije ponašao primereno.

Nelly was arrested in Missouri for ecstasy possession. pic.twitter.com/XaU1G8SvaN — TMZ (@TMZ) August 7, 2024

"Nakon što je osvojio nekoliko džekpota, u dvorani koju gospodin Hejnes često posećuje i gde se zabavlja, umesto da su samo nadgledali transfer njegovog osvojenog novca, policajac se osećao primoranim da nepotrebno pokrene proveru naloga. Policajac je obavestio gospodina Hejnesa da je pozadinska provera obavezna kad igrač osvoji određen iznos novca. Gospodin Hejnes je znao da to nije istina jer je ranije osvojio nekoliko džekpota sličnog ili većeg iznosa, uključujući i jedan samo nedelju dana pre, bez incidenta ili provere", rekao je advokat. Dodao je i da je policajac nastavljao da pretresa repera bez dobrog razloga, a onda je tvrdio da je kod Nelija pronašao ekstazi.

(Kurir.rs/ Page Six/ Jutarnji.hr/ L. S.)

