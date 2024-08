BEJBI LAZANJA OBORIO LIČNI REKORD: Spot za pesmu "Rim Tim Tagi Dim" skupio 10 miliona pregleda, muzičar se oglasio na Instagramu

Spot za pesmu "Rim Tim Tagi Dim", s kojom je Bejbi Lazanja predstavljao Hrvatsku na ovogodišnjoj Evroviziji, skupio je 10 miliona pregleda na platformi "YouTube" u prethodnih pet meseci. Sad već slavni muzičar (29) time se pohvalio na Instagramu.

"10 miliona pregleda. Hvala vam," napisao je je kratko na svom Instagram storiju.

Rim Tim Tagi Dim je veliki hit i nakon Evrovizije

Podsećamo, pesma je odmah privukla pažnju evrovizijskih fanova svojim ritmom pa su mnogi pomalo zanemarili tekst, pogotovo zato što je izvorno napisan na engleskom jeziku. U pesmi Rim Tim Tagi Dim on peva o odlasku nakon kojeg nema nameru da se vrati.

"Rim Tim Tagi Dim" je veliki hit i nakon Evrovizije. Bejbi Lazanja se nedavno pohvalio da se njegova pesma puštala i tokom Olimpijskih igara u Parizu. "Ujedinio si ceo svet, bravo," pisali su mu obožavatelji.

Podsetimo, u velikom finalu Evrovizije pesma "Rim Tim Tagi Dim" je ostvarila najbolji hrvatski rezultat - drugo mesto, a uspeh je još veći kada se uzme u obzir da je upravo hrvatska pesma imala najviše glasova publike.

Nakon što je prvi beogradski koncert, zakazan za 27. septembar u Domu omladine, rasprodat više od mesec i po dana unapred, regionalna zvezda i favorit evrovizijske publike, Bebi Lazanja, najavio je dodatni nastup 28. septembra na istoj lokaciji. Na ovim koncertima, on će izvesti ceo, još uvek neobjavljeni album, otkrivajući do sada neviđene aspekte svog nastupa.

"Posebno mi je drago i uzbudljivo videti toliki interes beogradske publike za koncertom. Mislim da će to biti veče koje će se pamtiti. Oduševljen sam gostoprimstvom i publikom Novog Sada i srdačnošću svake osobe koju sam tamo upoznao, samim tim još više jedva čekam posetiti Beograd. Saradnici i bližnji su me uveravali da ćemo raditi i drugi dan, ali ja nisam bio siguran. Time što nisam verovao da će zaista biti toliki interes, osećam još veće uzbuđenje zbog nastupa u Beogradu. To će biti prvi put da će publika Srbije moći čuti ostatak nadolazećeg albuma. Postoji još dobar deo pesama koje nismo svirali, no tada ćemo ih razvaliti pošteno hehe" poručio je Lazanja svojim fanovima.

