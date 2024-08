TUŽNE SLIKE NEKADA NAJVEĆE TINEJDŽ ZVEZDE: I paparaci su je JEDVA PREPOZNALI, poroci joj uništili ŽIVOT I KARIJERU (FOTO)

Glumica Amanda Bajns proslavila se u tinejdžerskim komedijama, poput "She's the Man" i "What a Girl Wants", nakon čega se odala raznim porocima, koji su joj upropastili karijeru, ali i život.

Neretko bude uhvaćena u problematičnim izdanjima, a sada je privukla pažnju na ulicama Los Anđelesa. Pokazala je novu frizuru, neko vreme bila je ofarbana u plavo, a sada opet ima crnu kosu.

foto: JACK / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Vidno neraspoložena prošla je pored fotografa i nije se obazirala na njih.

Bivša tinejdž zvezda godinama je koristila razne opijate i nekoliko puta je bila u klinici za odvikavanje, ali sada je navodno sve to iza nje.

Međutim, godine burnog života ostavile su traga na njenom izgledu i danas 37-godišnja Amanda više nije ni senka slatkice kakvu pamtimo iz popularnih filmova.

foto: JACK / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Njeni problemi počeli su 2012. godine, kada je uhapšena zbog vožnje pod uticajem opijata. Godinu kasnije uhvaćena je i kako puši marihuanu u lobiju zgrade u Njujorku, u kojoj je živela, a tada je stakleni bong bacila na policajce s 36. sprata. Iste godine je izazvala požar pred kućom ljudi koje nije poznavala, nakon čega je stavljena pod starateljstvo.

foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Početkom 2023. godine je jedne noći gola tumarala ulicom, a nakon uznemiravanja prolaznika smeštena je u psihijatrijsku ustanovu.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Amanda je pod nadzorom bila devet godina, a sloboda joj je vraćena prošle godine, nakon što je sudija Roger L. Land procenio da je sposobna da se opet brine o sebi i doneo presudu o ukidanju starateljstva.

