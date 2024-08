TRPEO VRŠNJAČKO NASILJE, PA ZAVRŠIO NA ULICI: Izgubio najboljeg druga, žena mu obolela od tumora, a sad je svetska zvezda

Od trnja do zvezda - tako bi se u najkraćim crtama mogao opisati život velike britanske muzičke zvezde Edvarda Kristofera Širana, poznatijeg kao Ed Širan, koji je 17. februara proslavio 33. rođendan. Rođen je 1991. godine u Halifaksu u Engleskoj, a svoj je muzički talent počeo je da pokazuje već u detinjstvu. Sa samo četiri godine roditelji su ga upisali u dečiji hor, u muzičke vode uvela ga je i ljubav prema omiljenom instrumentu - gitari, a svoj prvi instrument dobio je od ujaka za 11. rođendan i od tada se od nje nije odvajao.

Već kao tinejdžer, sa 16 godina, shvatio je da se u životu želi da se bavi samo muzikom. Odustao je od daljeg obrazovanja, ispisao se iz srednje škole i preselio u London da bi izgradio muzičku karijeru. Ali, nije sve teklo tako glatko. U početku je svirao po barovima širom Engleske, a u periodu od 2008. do 2010. godine, kako je i sam priznao, često nije imao krov nad glavom.

"Nisam imao gde da živim veliki dio 2008., celu 2009. i 2010. godinu, ali snašao sam se. Jednu celu nedelju proveo sam spavajući u metrou. Izašao bih, odsvirao svirku, pričekao do pet ujutro da se otvori metro, seo u voz i spavao do podne pa ponovno sve ponovio. Nije bilo tako loše," otkrio je muzičar u svojoj biografiji. Ali, da čovek najviše raste iz životnih nedaća ubrzo je i sam dokazao. U to vreme napisao je pesmu "Homeless" jer je i sam postao beskućnik.

"Ostao sam bez stana i jednostavno počeo da spavam kod ljudi koje sam usput sretao i upoznavao. Bilo je jako zabavno. Upoznao sam jako puno ljudi i puno toga doživeo, što verovatno ne bih da sam imao stan," otkrio je muzičar u dokumentarcu "Nine Days and Night of Ed Sheeran".

Tek 2011. godine stupio je na muzičku scenu i samostalno objavio "EP No. 5 Collaborations Project" nakon čega mladog i talentovanog muzičkog entuzijastu primećuju Elton Džon i Džejmi Foks, što mu je pomoglo da njegova karijera krene uzlazno munjevitom brzinom. Svoj prvi album "Plus" objavio je u septembru iste godine i s njim je postigao veliki uspeh, a samo godinu dana kasnije osvaja "Brit Award" za najboljeg britanskog solo muzičara. U manje od dve godine od izdavanja debitantskog albuma krenuo je da sarađuje i sa brojnim velikim zvezdama.

Pisao je pesme za "One Direction" i Tejlor Svift, a 2013. godine bio je i na turneji s Tejlor nastupajući kao njezin predizvođač. Šest godina kasnije, na svojoj turneji "Davide", oborio je rekorde po zaradi i posećenosti koji je do tada držala grupa "U2". Te godine je, naime, nastupio pred više od osam miliona ljudi u 43 zemlje na čak 255 koncerata, a od turneje je zaradio više od 800 miliona dolara. Tokom svoje karijere nanizao je brojne hitove kao što su "Shape Of You", "Galway Girl", "Perfect", "Photograph", "Thinking Out Loud", ali i brojne tužbe zbog navodnih plagijata.

Jedna od medijski najeksponiranijih bila je tužba britanskog muzičara Samija Čokrija koji ga je optužio da je ukrao deo njegove pesme "Oh Why", ali Širan je negirao te optužbe, a sud je odlučio da slavni muzičar nije odgovoran za optužbe koje su mu se stavljale na teret. Velika prašina podigla se i oko njegovog hita "Photograph". Naime, Martin Harington i Tomas Leonard utvrdili su da je ta pesma identična kao njihova pesma "Amazing" pa su ga tužili, ali Edu je očigledno bilo dosta odlazaka po sudovima pa je pristao da se nagodi sa spomenutim dvojcem i isplati im 20 miliona dolara.

I Širanov privatan život često je intrigirao njegove obožavatelje koji su ga pratili u stopu, ali Ed je nastojao da sačuva svoju privatnost, i privatnost svoje porodice, koliko god je mogao. Ipak, poznato je da mu je život jedan od najvećih udaraca zadao kada je njegova supruga, Čeri Siborn, sa kojom je u braku od 2019. godine, dobila tumor dok je bila trudna s njegovom drugom ćerkom Jupiter, a u otprilike istom periodu ostao je i bez najboljeg prijatelja.

"U roku od mesec dana mojoj trudnoj supruzi su rekli da ima tumor, a nije bilo načina za lečenje do poroda. Moj najbolji prijatelj Džamal, moj brat, iznenada je umro, a ja sam se našao na sudu braneći svoj integritet i karijeru tekstopisca. Prolazio sam kroz strah, depresiju i teskobu. Osećao sam se kao da se gušim, sa glavom ispod površine dok gledam prema gore, ali ne mogu da dođem do vazduha. Kao umetnik nisam osećao da bih mogao verodostojno da stavim u svet svoj rad koji ne predstavlja tačno gde sam i kako treba da se izrazim u ovom trenutku svog života," otkrio je tada Širan koji je najteže trenutke svog života i najveće tragedije pretočio u šesti studijski album "Subtract".

"Po prvi put, ne pokušavam da napravim album koji će se svideti ljudima, već objavljujem nešto što je iskreno i verno onome gde jesam u svom odraslom životu," kazao je muzičar, 2023. godine, uoči izlaska svog šestog studijskog albuma.

O teškoćama koje su ga pratile u privatnom životu progovorio je i 2023. godine u intervjuu za "Rolling Stone" kada je po prvi put progovorio o borbi sa bulimijom. Ispričao je da je svojevremeno bio jako opterećen svojim fizičkim izgledom, a uz to se često poredio i sa drugim zvezdama na muzičkoj sceni, a sve je to kulminiralo poremećajem ishrane.

"Pitao sam se zašto sam tako debeo, dok ostali momci imaju fantastičnu građu. Pitao sam se zašto ja nemam pločice. Radio sam sa Džastinom Biberom i Šonom Mendesom. I oni su imali fantastičnu građu i liniju. Sve to me je izjedalo. Sada dok govorim o nekim stvarima, osećam priličnu nelagodu. Znam da će ljudi to prepoznati, ali treba biti iskren. Puno ljudi radi istu stvar i to skriva," ispričao je Širan koji je sve to sada ostavio iza sebe.

Ono što mu, uz muziku, daje mir, sigurnost i vraća osmeh na lice su supruga i dve ćerke - četvorogodišnja Lira Antarktika i dve godine mlađa Jupiter Siborn Širan. Ko zna, možda mu upravo one budu pratnja ovog leta, kada će jedan od najvećih pop muzičara današnjice u sklopu svoje turneje po prvi puta nastupiti i pred srpskom publikom i to na koncertu koji će se održati 17. avgusta, ove godine, na Ušću.

