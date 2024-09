Lebron Džejms upoznao je Savanu Brinson 2002. godine, dok je bio košarkaška i fudbalska zvezda u usponu tokom svojih dana u Srednjoj školi "Sent Vinsent i Sent Meri" u Akronu, u Ohaju, gde je odrastao. Savana je pohađala obližnju školu, gde je bila navijačica i trenirala softbol, a kada je imao 16 godina, Lebron ju je pozvao da gleda jednu njegovu utakmicu i ona je pristala.

"Skroz sam zaboravila na to, a onda mi je on doneo ostatke. Pomislila sam da je hteo izgovor da me ponovo vidi" – rekla je ona za Harper's Bazaar 2010.