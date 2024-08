ZA OVIM SRPSKIM VATERPOLISTOM ŽENE GUBE GLAVU: Sava je najpoželjniji DELFIN, a ova lepotica je zarobila njegovo srce

Vaterpolisti reprezentacije Srbije fantastičnom igrom plasirali su se u finale Olimpijskih igara u Parizu i boriće se za najsjajnije odličje. Među fantastičnim igračima bio je i Sava Ranđelović koji je godinama unazad najveći miljenik ženskog dela navijača u Srbiji. Za njega kažu i da je najbolji frajer u timu.

Ovaj atraktivni i šarmantni Nišlija osim što je posvećen sportu, nije zanemarivao ni obrazovanje koje smatra veoma bitnim u životu.

Sava Ranđelović osvojio je medalju u Riju foto: Dado Đilas

Ko je Sava Ranđelović

Od ulaska u reprezentaciju 2014, posle odlaska Vanje Udovičića u politiku, rođeni Nišlija je osvojio 11 zlatnih medalja i bronzu na SP u Budimpešti 2017. i Svetskom kupu 2018. Praktično, ima najsjajnija odličja sa svih takmičenja, od Olimpijskih igara 2016, svetskog prvenstva 2015, evropskog šampionata 2014, 2016. i 2018. godine, Svetskog kupa 2014, Mediteranskih igara 2018... Bio je član ekipe koja je u Bergamu u finalu sa Hrvatskom izborila odlazak na Olimpijske igre u Rio de Žaneiro. Najsjanije odličje doneo je i sa Olimpijskih Igara u Riju. Diplomirani je menadžer u sportu od 2019.

"Kad zacrtam sebi neki cilj, idem do kraja. Nikada ne odustajem. To je nešto čemu me je sport naučio. Uvek sam znao čemu težim u vaterpolu: ulasku u reprezentaciju, nastupu na Svetskom prvenstvu, osvajanju olimpijskog zlata. Vredno sam radio, mnogo čega se odrekao, ali vredelo je" rekao je Sava u jednom intervjuu za HELLO!.

Lepa Tijana osvojila je Savino srce

Vaterpolista ne voli mnogo da govori o svom privatnom životu. Međutim, poznato je kako je već duže vreme u ljubavi sa prelepom Tijanom sa kojom je u avgustu 2022. godine dobio sina.

Sava i Tijana u međuvremenu su se venčali i jedno drugome su najveća podrška tokom karijere. S obzirom na to da Sava niže uspehe u bazenu,Tijana očigledno zna kako da mu da vetar u leđa.

