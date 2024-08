ADRIJANA LIMA OTKRILA ŠTA MISLI O ĐOKOVIĆU: Bivša SRPSKA SNAJKA nije štedela reči za Novaka, pomenula i Jarića!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković popeo se na krov sveta osvojivši zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Parizu. Time je zaokružio svoju uspešnu karijeru.

Novak Đoković osvojio zlatnu medalju u Parizu foto: Dado Đilas

Na njegov uspeh niko nije imun, a tome svedoče i brojne poznate ličnosti koje sa tribina prate njegove mečeve širom sveta i na društvenim mrežama mu šalju podršku i čestitaju na svakom novom podvigu. Jedna od dama koje mu se dive je i bivša srpska snajka, top model Adrijana Lima.

Adriana Lima i Marko Jarić godinama su bili u ljubavi foto: Profimedia

Ona je bila 2013. godine gošća humanitarne večeri Fondacije Novak Đoković u Njujorku. Trajao je tada njen brak sa Markom Jarićem od kog se razvela 2016. Ovom prilikom je izjavila šta misli o srpskom teniseru:

"Znate, ovo je divno. Pod broj jedan, ja sam veliki fan Novaka Đokovića. Udata sam za srpskog košarkaša i on je veliki fan. Sjajno je videti da podržava svoju zemlju i da mu je toliko stalo do dece i da radi tako dobar posao, dok pomaže deci kojoj je to i najpotrebnije. Baš sam ponosna na njega", rekla je Lima, piše Blic.

Podsetimo, Adrijanina i Markova deca vaspitana su tako da poštuju obe države iz kojih potiču njihovi roditelji, kako Srbiju tako i Brazil. Kada je bilo Svetsko prvenstvo u fudbalu, manekenka je objavila fotografiju naslednica Sijene i Valentine koje drže srpske i brazilske zastave i navijaju za oba tima.

