"I PEGE I RANE, SVE SAM TO JA" Dragana Mićalović objavila snimak BEZ TRUNKE ŠMINKE, evo kako glumica izgleda kad se kamere ugase

Draganu Mićalović mnogi smatraju jednom od naših najlepših glumica, a ona je sada na Instagramu objavila snimak na kome se vidi kako izgleda bez šminke.

Glumica, koja je trenutno na letovanju, objavila je snimak s plaže na kome se vidi njeno lice bez trunke šminke, s pegicama, ali i opekotinama od sunca na nosu.

"I sunce i so.. I more sa kišom i more bez kiše.. I pege i rane… sve je to more i sve sam to ja. Pege… (i)storija jednog letovanja", stoji u opisu snimka.

Glumica je kosu pokupila u punđu, na sebi je imala otkopčanu košulju, a ispod košulje kupaći kostim.

foto: Printscreen Instagram

Ispod objave su se nizali pohvalni komentari.

"Ma savršena kao i uvek", "Kako si slatka bez šminke", "Ma savršena, kao i uvek", "Tebi sve to lepo stoji, i pege, i crvenilo, i so, i rane", samo su neki od komentara.

Nedavno kupila stan

Dragana Mićalović je inače krajem prošle godine kupila stan u Beogradu, a nedavno je otkrila da ju je na taj korak najviše podstaklo podizanje stanarine od strane stanodavca.

foto: ATA images

- Još uvek nisam svesna šta sam postigla, jer već šest meseci, sedam, sa majstorima vodim ljutu borbu, prvi put prolazim kroz to. Kao što sam i rekla, ćutala sam o tome, nije znala ni moja porodica, niko sem majstora, arhitekte i mog prijatelja koji je snimao ceo taj proces. Naučila sam sve, i šta je košuljica, i sve... Mogu da gradim sad! (smeh) Još uvek nisam svesna, gledam te zidove, gledaju oni mene, ne znam zašto se gledamo! Treba vreme neko da prođe da bih shvatila da je to moje, zaista - rekla je Dragana.

foto: Damir Dervišagić

- Kada vidim mamu moju kako je ponosna, moje sestre, onda mi to dođe do pameti. Želim svima da dožive ovo! Kad dobijete vaših par kvadrata, onda znate da je to samo vaše. Želim da podelim svoju radost. Možda će to nekog motivisati. Dugo sam mislila da li da se upustim u to... Šta ako ostanem bez posla, šta ako stane karijera, šta ako nemam da platim... Stanarski život me je više namučio! (smeh) Motivisao me je najviše gazda koji je digao kiriju! Podigao je kiriju u roku od par meseci drugi, treći put, proplakala sam - istakla je ona.

Dragana je, inače, najbližima vest o kupovini nekretnine saopštila na Uskrs. Draganina majka je tad bila jako emotivna, pa je umalo zaplakala.

Mićalovićeva se, podsetimo, snimala u novom domu, te pokazivala šta sve poseduje, a od sreće je pustila i suze.

(Kurir.rs/ L. S.)

