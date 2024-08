GLUMCU SU OCA UPUCALI ISPRED KUĆE, SESTRU SILOVALI SATIMA: "Trebalo je da je zaštitim, nisam mogao i to me je uništilo"

Glumac Kelsi Gramer (69) iza sebe ima veoma burnu priču po kojoj bi se mogao snimiti film i to u nastavcima. Nikada nije dospeo u sam vrh Holivuda ali to i ne čudi s obzirom na to šta je sve preživeo i sa čim se borio.

Raspad porodice

Glumčevi roditelji razveli su se kada je imao dve godine. Tada je majka Sali sina i ćerku Karen odvela svom ocu, koji joj je pomogao u njihovom odrastanju sledećih devet godina, pa sve do smrti. Glumčev otac Frenk Gramer bio je vlasnik jednog restorana, a u aprilu 1968. godine, muškarac po imenu Artur B. Najls zapalio je njegov auto ispred kuće u kojoj je Frank živeo sa svojom novom porodicom - suprugom Elizabet i njihovo četvoro dece, Beti, Džonom, Bilijem i Stivenom.

Potresna sudbina Kelsija Gramera foto: Profimedia

Kada je Frenk izašao iz kuće da vidi šta se događa, Najls mu je prišao i dva puta ga upucao. Tokom suđenja, Elizabet je rekla da je izašla napolje iz kuće i pomerila Frenkovo telo ispred Najlsovog automobila, jer je on još nameravao i da ga pregazi. Kelsi je tada imao 13 godina. Najls nije dobio zatvorsku kaznu jer je proglašen psihičkim bolesnikom, te je proveo dvadeset godina u psihijatarskoj ustanovi. Sud je 1994. godine zaključio da Najls više nije pretnja društvu i pušten je na slobodu. Krajem 2002. sudija je Najlsu odredio zabranu prilaska svom sinu, a sledeće godine u martu Najls je sudiji pretio smrću zbog čega je završio u zatvoru.

Sestru mu silovala četvorica

Kada je Kelsiju bilo 20 godina njegovu mlađu sestru, tada osamnaestogodišnju Karen, silovala su četiri muškarca, a ubio ju je Fredi Li Glen koji je učestvovao u nizu ubistava u julu 1975. godine. Fredi je bio zaposlen kao civil u vojnom objektu Fort Karson u Koloradu. Sa dvojicom vojnika ubio je kuvara jednog hotela 19. jula. Vojnik Majkl Korbet upucao ga je u glavu, a od ubistva su "zaradili" 50 centi koliko su pronašli kod kuvara. Nedelju dana nakon tog ubistva, Korbet je rekao jednom od vojnika Fort Karsona da će mu prodati marihuanu. Kada je vojnik došao na mesto sastanka, Korbet ga je probo svojim bajonetom i ubio ga je.

Nakon svoje smene, Karen sedela je ispred restorana u Kolorado Springsu u kojem je radila kao konobarica. Fredi, Korbet i još dva muškarca odlučili su, pak, da te noći opljačkaju restoran. Unutra, međutim, nisu našli ni pare, ali im je pažnju privukla Karen koja je čekala dečka da je poveze kući.

Sudbina Kelsija Gramera foto: LESE/BAM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Zgrabili su je i strpali u auto i odvezli do stana jednog od muškaraca. Fredi, Korbet i druga dvojica su je naizmenično silovali četiri sata. Nakon toga, preko glave su joj stavili tkaninu i rekli su joj da će je odvesti kući. Ostavili su je na jednom parkingu, a iz automobila je odjednom izašao i Glen, koji je bio na LSD-u. Izvadio je nož i ubo je u leđa, a zatim i u ruku i u vrat. Pre nego što je umrla, Karen je pokušala da pozvoni na vrata obližnje kuće ali nije uspela, a tamo ju je policija i pronašla.

"Bio sam joj stariji brat. Trebalo je da je zaštitim, ali nisam mogao. To me je gotovo uništilo. Znam da ta krivica nije racionalna, ali to je vrlo teško objasniti", ispričao je on jednom prilikom za strane medije.

Zbog zavisnosti završio u zatvoru

Gramer je 1988. godine zbog zavisnosti završio i u zatvoru na 30 dana, nakon što je uhapšen jer je vozio pijan i u autu mu je pronađen kokain. Sve je to uticalo i na njegovo zdravlje pa je 2008. godine imao srčani udar tokom odmora s tadašnjom suprugom. Lekari su mu rekli da je za dlaku izbegao smrt.

