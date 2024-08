GDE JE NESTALA LJUBAVNICA SLAVNOG SPORTISTE O KOJOJ JE BRUJAO SVET: U 5. deceniji mami uzdahe svojim OBLINAMA, a evo čime se bavi

Tajger Vuds, najbolji golfer svih vremena, poznat je po svojim aferama sa brojnim ženama među kojima je bila i Rejčel Ušutel.

O njemu je snimljen dokumentarni film koji prikazuje njegov veličanstven uspeh, strmoglavi pad i spektakularan povratak na terene za golf.

Jedna od sagovornica u dokumentarcu je Rejčel Ušitel, žena s kojom je Vuds 2009. godine bezočno varao suprugu Elin Nordegren.

- On je bio u mom krevetu i bio je moj tigar. Tajger osvaja turnire i nagrade. Može da padne, ali opet ustaje i ljudi žele da navijaju za njega. Ali žene ne dobijaju puno, ne samo s njim, nego s bilo kojim skandalom i to nije pošteno. Jednostavno sam osećala da treba konačno nešto da kažem. Bilo je zaista teško deset godina gledati ljude da govore svašta o meni. Neki govore o meni kao da me znaju, a to nije istina. To je težak život i nije bilo lako. Stoga sam odlučila da progovorim - rekla je Ušitel uoči izlaska dokumentarca.

Rejčel je potpisala je ugovor sa golferom, koji je dužan da joj isplati ogromne sume novca kako bi zadržala pikanterije i prepiske koje nisu za javnost.

Cela afera je počela još 2008. godine, kada su se Tajger i Rejčel upoznali preko bivšeg bejzbol igrača Dereka Džetera, koji im je bio zajednički prijatelj - "Znala sam da vara svoju ženu od prvog puta kada sam ga videla, mnogo pre nego što smo započeli našu priču", rekla je Rejčel jednom za Tajms.

Rejčel je trenutno vlasnica noćnog kluba, a danas, u svojoj 5. deceniji, izgleda bolje nego ikada.

Vuds je bio prvi sportista koji je u karijeri zaradio milijardu dolara. Bio je toliko dominantan u golfu da je bilo predloga da mu se zabrani takmičenje jer je postalo monotono. Ali, njegova seksualna nezasitost ga je skupo koštala. Suprugu Elin je upoznao 2001. godine dok je radila kao dadilja i spremačica u porodici švedskog golfera Jaspera Parnevika. Tajger je oženio Šveđanku 2004. godine, a zatim su dobili ćerku 2007. i sina 2009. godine.

Gospođa Vuds je zatražila razvod pošto je u javnosti izašao veći broj žena koje su tvrdile da su imale intimnu aferu sa golferom. Vuds je, prema nekim izvorima, svojoj supruzi naknadno priznao da je spavao sa oko 120 žena tokom njihovog braka. I zanimljivo, sa većim delom njih je spavao dok je boravio na klinici za odvikavanje od zavisnosti od seksa.

Elin su njegove prevare jako ljutile, te mu je jednog dana razbila skupocene automobile golferskom palicom. Šveđanka je pronašla i poruke koje je Tajger slao drugoj ženi, te ga je zbog toga jurila golf palicom po kući. Tada je on pobegao, ušao u automobil i na kraju se slupao. Spasila ga je upravo Elin koja je palicom razbila staklo automobila i izvukla ga napolje.

Nakon razvoda 2010. godine češće je bio u trač rubrikama, nego u onim sportskim. Poznato je da je bio u vezi sa skijašicom Lindzi Von, ali ni ta veza nije dugo opstala.

Imao je i zdravstvenih problema, pa je zbog leđa išao na četiri operacije. Ali se nije predavao već se vratio u golf na šampionski način.

