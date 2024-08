KADA JE OKRENULA LEĐA, SEVNULA JE ČISTA PERVERZIJA OD PRIZORA: Glumici vetar podigao suknju, pa joj sevnule MINIJATURNE GAĆICE

Glumica i manekenka Suki Voterhaus, rekreirala je ikonični momenat Merlin Monro, kada joj je vetar podigao haljinu.

Naime, poznata glumica i manekenka šetala je gradom sa sestrom kada je iznenada dunuo jak vetar. U tom momentu joj se podigla haljina, a paparaci su uhvatili momenat i njene gaćice.

foto: NASH / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na radost mnogih prisutnih, ova zvezda pokazala je svoju zanosnu pozadinu, ali i minijaturne bele tange, koje jedva da su se videle.

Ko je Suki?

U martu ove godine, slavna glumica dobila je sina sa kolegom Robertom Patisonom, sa kojim je u vezi od 2018. godine.

sa Rortom Patisonom ima dete foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Podsećanja radi, ona i poznati glumac prvi put su viđeni zajedno u javnosti 2018. godine nakon što su gledali "Mamma Mia! Here we Go Again".

Ona je više puta iznenadila svojim izdanjem, a ovaj momenat je definitvno jedan od onih koji ćemo pamtiti.

(Kurir.rs/I.M.)