SVAKA BIVŠA SUPRUGA TOMA KRUZA BILA JE 11 GODINA MLAĐA OD PRETHODNE: Bizarni detalji iz ljubavnog života glumca, umešana i SEKTA

Olimpijski plamen u Parizu je ugašen, te nam preostaje da čekamo četiri godine koje nas dele od onih u Los Anđelesu. Videli smo brojne nezaboravne sportske trenutke, neobične zgode i skandale...

Na kraju svakih igara olimpijska zastava predaje se sledećem domaćinu, a to će 2028. godine biti upravo Los Anđeles. Po zastavu je došao glavom i bradom slavni američki glumac Tom Kruz. Na užetu se kao u svojim filmovima "Nemoguća misija" spustio u Stade de France i preuzeo zastavu, seo na motor i otišao.

Tom Kruz na zatvaranju Olimpijskih igara u Parizu foto: Phil Noble / AFP / Profimedia

Nisu samo njegove vratolomije koje je ceo svet netremice gledao uzbudljive. Njegov ljubavni život u prošlosti je i te kako bio turbulentan.

Zanimljivo je to da se od svake supruge razveo kad su one bile u Isusovim godinama, odnosno kad su imale 33. Tačno u tom dobu razvele su se Mimi Rodžers, Nikol Kidman i Kejti Holms. Poigrali su se Kruzovi fanovi i brojkama, a to je tek čudno...

Tom Kruz i Mimi Rodžers foto: Phil Roach / Zuma Press / Profimedia

Svaka njegova supruga bila je tačno 11 godina mlađa od prethodne! Mimi Rodžers rođena je 1956, Nikol Kidman 1967, a Kejti Holms 1978. godine, pisao je ranije Večernji list.

Tom Kruz i Nikol Kidman foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Ovaj glumac visok je 170 centimetara, a po iskustvu žena s kojima je bio u ljubavnim odnosima, očito je kako voli baš visoke žene. On je od svih bio niži, a kad se Nikol Kidman rastala od Toma Kruza, za časopis Vanity Fair je izjavila:

– Čemu se najviše radujem nakon razvoda? Moći ću ponovo da nosim visoke štikle!

Tom Kruz i Kejti Holms foto: ROLF VENNENBERND / AFP / Profimedia

Osim toga, kad je reč o Kruzu, za njega se veže i Sajentološka crkva, koja je organizovala prvi randevu s Kejti Holms, zato što su godinama tražili ko bi mogao da bude zamena za Nikol Kidman. Lepa brineta koja se proslavila u seriji "Dawson's Creek" nije mogla da izdrži sve prepreke koje je Kruz pred nju stavljao zbog sajentologije.

