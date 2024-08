Ljubio je najlepše žene, skrivao da ga privlače muškarci: Slavni glumac preminuo je od HIV-a, a za života voleo je samo njega

ćutao do smrti

Holivudski glumac, lepotan i milioner Rok Hadson, imao je samo 59 godina kada je preminuo od posledica HIV-a. Dva meseca pred smrt je otkriveno da je teško oboleo, ali i da je homoseksulac, što je šokiralo svet. Zavodnik koji je na velikom platnu ljubio neke od najlepših žena Holivuda, privatno je krio da ga privlači suprotan pol.

Nakon smrti objavljena je njegova biografija, u kojoj je za Hadsonovu "jedinu i pravu ljubav" imenovan statista Li Garlington, koji je radio kao statista. Hadson i Garlington su bili u vezi tri godine, na vrhuncu glumčeve slave šezdesetih godina prošlog veka. Ljubavnik holivudske legende je u jednom intervjuu rekao: "Bio je presladak. Obožavao sam ga".

"Bio je najveća filmska zvezda na svetu, ali kružili su tračevi da je bio gej. Tada sam pomislio: Hajde da vidimo. Stao sam ispred njegove kućice na parkingu studija, i pravio se da čitam časopis. On je izašao i prošao pored mene niz ulicu. Pogledao je jednom iza sebe, ka meni. To je bilo sve", prisetio se Garlington.

Godinu dana kasnije, nakon što je Garlington raskinuo sa svojim dečkom, dobio je poziv jednog od Hadsonovih prijatelja. Pitao je da li želi da upozna glumca, piše "Pipl".

"Bio sam prestrašen. Bio je baš visok, kao čudovište. Ponudio mi je pivo, ali ništa se nije desilo. Bukvalno. Bio sam previše uplašen. On je rekao: Hajde da budemo zajedno. I eto, bili smo", otkrio je Garlington pa nastavio: "Došao bih posle posla, proveo noć kod njega i odlazio ujutru. Iskradao sam se u 6 ujutro automobilom ne paleći ga, da komšije ne bi čule. Mislili smo da smo mnogo pametni".

Hadson i Garlington išli su zajedno na filmske premijere, ali su obojica imali ženske partnerke za te prilike.

"Niko ko je bio pri zdravoj pameti tada to nije otkrivao. To bi mu sahranilo karijeru. Svi smo se pravili da smo strejt. Jednom smo sreli Pola Njumena i njegovu ženu na premijeri. Pogledao me je i nasmejao se. Pročitao sam na njegovom licu da možda zna da smo Rok i ja zajedno", ispričao je Garlington.

Glumac je otkrio kako je Hadson bio prirodan, opušten, da je voleo putovanja... a, nakon par godina veze, tačnije 1965. godine, Hadson i Garlington su raskinuli.

"Jedan od razloga zašto smo raskinuli jeste i što je meni bila potrebna očinska figura, a on nije bio dovoljno jak za to. Rok nije bio baš jaka ličnost. On je bio nežni džin", ispričao je Garlington pre nekoliko godina. Vremenom su izgubili kontakt.

Dvadeset godina kasnije, 1985. godine, otkriveno je da Hadson boluje od side. Bio je prva svetski poznata osoba za koju se znalo da boluje od ove bolesti u vreme najvećeg straha od epidemije AIDS-a.

"Bio sam šokiran. Sida je ubila mnoge tih dana. Zvao sam ljude koji su brinuli o njemu, želeo sam da pomognem, ali rekli su mi da je toliko bolestan da se ne bi setio ko sam i da je najbolje da ga pamtim kakav je nekada bio", seća se Garlington.

Nakon smrti Hadsona objavljena je njegova biografija, u kojoj je Garlington pročitao da ga je glumačka legenda nazivala svojom pravom ljubavlju.

"Slomio sam se i plakao. Rekao je da smo njegova majka i ja jedine dve osobe koje je voleo. Nisam znao da sam mu toliko značio", ispričao je Garlington.

Direktor studija navlačio štitnike za kolena kad dolazi Rok Hadson

Dok je biografija otkrivala nežne detalje njihove ljubavi, Holivudom su kolale glasine da je "Rok Hadson bio s kim je stigao".

Na to ga je, navodno, navela Merilin Monro, koja ga je savetovala da "zagreje postelje" holivudskih moćnika kako bi se probio do vrha.

Tako je, navodno i bilo - Rok Hadson je postao najpoznatiji glumac u Holivudu zbog Edvarda Mula, koji je bio direktor Univerzal studija pedesetih godina prošlog veka. Bio je oženjen, imao troje dece, ali i bio opčinjen Rokom Handsonom, s kojim je navodno imao intimne odnose.

"Svi su znali da kada ponese štitnike za kolena, u posetu mu dolazi Rok Hadson", šuškalo se po kuloarima.

"Bolestan, a treba da je poljubi u usta"

Rok Hadson je nekoliko meseci bio deo ekipe serije koja je opčinila svet - "Dinastije". U tom periodu je znao već da je oboleo od HIV-a, ali je krio od svih na setu. Tada je dobio scenario za epizodu u kojoj treba da poljubi Kristal Karington, koju je igrala Linda Evans.

"Moram da poljubim Lindu. Šta ću dođavola da radim?", navodno je pitao svog privatnog sekretara krajem 1984. godine.

Prema memoarima "Rok Hadson, njegova priča", glumac je koristio više sprejeva i vodica za ispiranje usta pre snimanja, a kada se scena završila, javio je svojoj sekretarici: "Sa poljupcem je gotovo. Hvala Bogu!".

Hadsonovo zdravstveno stanje je otkriveno posle nekoliko meseci, nakon njegovog iznenadnog kolapsa u hotelu "Ric" u Parizu.

Prebačen je u američku bolnicu u Neuiliju, gde je prvi put objavljeno da se leči od raka jetre. Počeli su da kruže i drugi izveštaji da ima sidu i da traži lečenje u Francuskoj. Za nekoliko dana, Hadsonov portparol potvrdio je da glumac pati od sindroma stečene imunodeficijencije, zbog čega je tada vraćen u Sjedinjene Države na dalje lečenje. Bio je prva velika javna ličnost koja je otvoreno priznala svoju dijagnozu side.

Nakon objave, krenuli su tračevi da je Hadson zarazio Lindu Evans na setu "Dinastije", jer ju je ljubio u usta. Ona je kasnije govorila da je Rok Hadson bio pažljiv prema njoj, da je videla da pokušava da je zaštiti, ali i da su je kolege izbegavale, iako su lekari tada izjavljivali da nema dokaza da sida može da se prenese poljupcem.

Dijagnoza je objavljena samo nekoliko meseci pre njegove smrti. U oktobru 1985. godine, njegovo srce je prestalo da kuca, a mediji su uveliko pisali o bolesti. Kasnije, američka vlada je prvi put uložila milione dolara na istraživanje i lečenje ove teške bolesti, zbog čega se Hadson nazivao "licem side", zbog skretanja pažnje na ovaj problem.

Ljubavnik ga tužio posle smrti

Nakon smrti glumca, njegov bivši ljubavnik Mark Kristijan tužio je imanje Roka Hadsona i dobio preko 20 miliona dolara "jer je krio od njega da ima HIV".

Iako je bio negativan na HIV, Kristijan je podneo tužbu jer ga je glumac "izložio riziku" i dobio na sudu.

