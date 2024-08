TAMARA DRAGIČEVIĆ ZAPALILA INSTAGRAM: Pozirala u kupaćem bez šminke, otkrila i koje je pitanje o roditeljstvu najviše nervira

Pre nedavnih mesec dana, naša glumica Tamara Dragičević na svet je donela sina Borisa kojeg je dobila sa suprugom Petrom Benčinom.

Dok vidno uživa u letnjim vrelima, na svom Instagram storiju, podelila je fotografiju na kojoj je malo reći da blista i to samo mesec dana nakon porođaja.

Naime, Tamara je pozirala bez trunke šminke u crnom kupaćem kostimu, a njena vitka linija i prelepo lice oduševili su mnoge njene pratioce.

foto: Printscreen/Instagram/tamaradragicevic

Tamara je nedavno govorila i o majčinstvu i roditeljstvu i tom prilikom objasnila koje je pitanje najviše nervira.

"Kad čujem pitanje: "Da li mi Petar pomaže", odakle da krenem? Kako se uopšte daje odgovor na to pitanje? Prva pomisao: "Bože, kako pomaže?", ne pomaže on meni, to su i njegova deca. Nisam ga zamolila na ulici, da sam mu prišla i rekla: "Možeš da mi napraviš dete, nemaš nikakvu obavezu". Možda bih onda odgovorila na to pitanje i rekla: "Stvarno dođe ponekad i obiđe nas", rekla je Tamara za "Novu".

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

01:18 IZAZOVNA MIRKA VASILJEVIĆ NA CRVENOM TEPIHU BEZ BRUSA! Glumica otkrila kako je bez Vujadina Savića: Uvek nađem nekoga za veče!