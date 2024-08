TAŠTA NIKOLE JOKIĆA IMA PUNA USTA HVALE ZA SVOG ZETA: "Dobar je, vredan i to daje rezultat", mišljenje je dala i svastika Maja

Na balkonu ispred Gradske skupštine u Beogradu, večeras u 20 časova, organizuje se doček srpskih olimpijaca, među kojima su i članovi košarkaške reprezentacije, i naravno Nikola Jokić koji je sa saigračima, predvođenim selektorom Svetislavom Pešićem osvojio bronzu na OI u Parizu.

Kakav je Jokić na terenu, zna ceo svet, a kakav je privatno? O tome smo razgovarali sa taštom košarkaškog genija.

"Rad mora dati rezultat, to je normalno. Nikola se odricao svega, odricali su se i on i Natalija. Oni prosto žive jedan drugačiji život u odnosu na nas. Nije se taj uspeh sada dogodio... Nikola se odriče svega otkako je počeo da trenira, da bi došao do toga do čega je došao," rekla nam je tašta Nikole Jokića Danica Maćešić nakon što je košarkaš, 2023. godine, proglašen za MVP pa je dodala:

"Nikola je inače posebno dete, dobar vredan je i to mora dati rezultat. Oni su jednostavno, kako bih rekla, podržavali jedno drugo u svemu, i to je to, tako bi trebalo da radi svaka porodica ako želi bilo kakav uspeh u životu."

Na pitanje o njenoj ćerki Nataliji, koja je osvojila simpatije javnosti i koja je godinama svedok istorijskih uspeha svog supruga, rekla je:

"Šta može majka da kaže o ćerki, i o jednoj i o drugoj (Natalijinoj sestri Maji), nego sve najlepše".

O zetu Jokiću je istakla: "Divan je, šta drugo reći".

O Nikoli nam je tada pričala i Natalijina sestra Maja Maćešić:

"Mi smo stvarno presrećni zbog svega. Izuzetno smo ponosni". Takođe je dodala da se sa sestrom Natalijom, koja sa Nikolom i njihovom ćerkom Ognjenom živi u Denveru, čuje konstantno. Razdvojenost uz nove tehnologije i nije tako strašna, kako dodaje.

"Natalija je moja druga polovina, mi smo stvarno jako vezane, daleko smo, ali to ništa ne znači".

Majin zet je svetski as, ali za najbliže "samo" Nikola.

"Natalija i Nikola su jako dugo zajedno. Iskreno da vam kažem, uopšte ga ne posmatram kao nekog poznatog. Mi živimo u malom mestu gde njega svi znaju, poštuju, vole i cene. Kada je neko član vaše porodice dugi niz godina, onda nemaš osećaj da je on nekome drugom poznat," dodaje Maja pa potvrđuje da je Nikola van terena "običan" čovek: "Divan je i pre svega jedan veliki čovek".

Na pitanje kako se njena sestra Natalija Jokić nosi sa svim profesionalnim izazovima svog supruga, kako prati njegove mečeve, istakla je: "Ona je jedna žena zmaj. Prosto onaj ko je na terenu, on igra, ostali mogu samo da bodre, to je činjenica".

