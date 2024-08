"KAD IDE U PRODAVNICU POMAŽE SVAKOJ STARIJOJ OSOBI": Komšije Nikole Jokića otkrile detalje njegovog života, a ovo kažu za Nataliju

Nikola Jokić je, nakon Olimpijskih igara, sa drugim sportistima koji su došli do medalja, dočekan večeras srpskoj prestonici.

Puno mu je bilo srce zbog okupljenih ljudi i podrške, a sve vreme se smeškao i mahao ljudima.

Jokić je iz Sombora, a njegove komšije imaju samo lepe reči za njega.

"Za mene je on i dalje dete, ali da, kakav je bio kao dečak, dok nije otišao, takav je i sada. Njegova porodica je skromna i kulturna, i te manire je i on pokupio. Većina ljudi koji steknu novac ili slavu kao on, vrate se u rodni kraj nabeđeni, ne znajući maternji jezik, ali to nije slučaj sa Nikolom," rekla nam je nedavno jedna starija gospođa koja poznaje Jokićeve, te je dodala:

foto: Instagram / Natalija Jokić

"Šeta se, igra košarku, nesmetano ide u prodavnicu i pomaže svakoj starijoj osobi sa kesama. Čula sam da je nekim porodicama pružio i finansijsku pomoć. Svi smo ponosni što je baš odavde."

Mlađi meštani su naročito oduševljeni Nikolom

"Svima nam daje motivaciju. Lično se ne bavim sportom, ali njegova posvećenost je podsticaj svakome, naročito nama iz manjih krajeva. Viđala sam kada dođe ovde na nekoliko dana, takav je, da čovek nikad ne bi pomislio da je poznata ličnost," istakla je tad devojka koja je želela da ostane anonimna.

"Mi ga ovde doživljavamo kao svakog drugog. Zato on nesmetano i funkcioniše u svom kraju. Ljudi ga ne saleću za fotografije i ne zaustavljaju ga da priča sa njima ako je u nekom poslu. Najviše se deca kače za njega, što je potpuno razumljivo," kazala je bila zaposlena radnica iz prodavnice blizu Jokića.

foto: Facebook / Natalija Jokić

Natalija je stub kuće

Meštani kažu da je supruga košarkaša jedna stabilna žena koja zna da drži porodicu na okupu.

"Natalija brine o svemu, ona je devojka koja je rano sazrela zbog svega što joj se dogodilo i sada stoji čvrsto na zemlji. Super je obučena i nosi skupe komade dok se Nikola ponaša da je obukao ono što mu je palo pod ruku. Pre neki dan je nosio kačket, verujte mi kao da ga je kupi na ulici. A možda i jeste, on je takav. Ako mu smeta Sunce on će kupiti kačket na koji naleti. Lepi su kao par i vidi se da se poštuju i vole," rekla je komšinica Milanka.

(Kurir.rs/Blic/J.M.)