DOK KOLAJU PRIČE O NJIHOVOM RAZVODU, DŽEJ LO ŠALJE TAJNE SIGNALE: Zbog ovoga svi misle da će se pomiriti, a pominje se i ova pesma

Pevačica i glumica Dženifer Lopez (55) ne posustaje sa svojim poslovima u jeku priča o njenom razvodu od glumca Bena Afleka.

Latino diva radi punom parom i na društvenim mrežama je objavila snimak u kome reklamira svoje piće pod imenom Delola. U snimku koji je objavila na Instagramu nasmejana Džej Lo u žuto-beloj prugastoj majici sa prijateljima mućka koktele i uživa.

Pevačica i glumica je reklamu snimila u svojoj bivšoj kući, luksusnoj vili vrednoj 65 miliona dolara u kojoj je živela sa Benom Aflekom, a koja je sada na prodaju.

Burma na ruci

Kako piše Daily Mail, nije slučajno što je ovu reklamu snimala upravo u svom nekadašnjem domu koji je delila sa Aflekom. Na snimku prvo što upada u oči je da je Dženifer na ruci nosila burmu i prstenje koju je dobila od Bena.

Druga stvar koja je privukla pažnju je njen izbor muzike. Za ovaj snimak ona je odabrala remiks svoje pesme " Da imaš moju ljubav" (If You Had My Love) čiji stihovi govore o izgubljenoj ljubavi, a za koju fanovi veruju da je direktno upućena Afleku.

U pesmi ona peva: "Da imaš moju ljubav, I dala sam ti sve svoje poverenje Da li bi me utešio? I kad bi nekako znao, Da bi tvoja ljubav bila neistinita, Da li bi me lagao? I zovi me dušo..."

"Da li je ovo pesma za Bena?" upitao je jedan od pratilaca.

"Ona njega još uvek voli," dodao je drugi.

"Ovo je tako tuižno, zaista sam verovao da će ovog puta uspeti," zaključio je treći.

Kako pišu mediji Dženifer i Ben su odavno spremili papire za razvod, ali ih još nisu predali sudu. Šta čekaju, niko ne zna. Aflek se iz zajedničkog doma iselio krajem maja, a na njen rođendan je kupio sebi novu kuću. Zajedno nisu bili za godišnjicu braka polovinom jula, niti za njen rođendan što je više nego jasan signal da je njihovom braku došao kraj.

(Kurir.rs/Srećna/J.M.)

Bonus video:

01:18 IZAZOVNA MIRKA VASILJEVIĆ NA CRVENOM TEPIHU BEZ BRUSA! Glumica otkrila kako je bez Vujadina Savića: Uvek nađem nekoga za veče!