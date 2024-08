"ŠTA SE TO DESILO SA LICEM TOMA KRUZA?" Izgled slavnog glumca na zatvaranju OI izazvao lavinu komentara, plastični hirurg ŠOKIRAN

Tom Kruz je pojavljivanjem na zatvaranju Olimpijskih igara ponovo izazvao komentare javnosti u vezi estetskih intervencija kojima se podvrgnuo da bi zadržao mladalački izgled.

tom kruz foto: Phil Noble / AFP / Profimedia

Naime, njegovo dramatično skakanje s neba i vožnja motociklom na ceremoniji zatvaranja Olimpijskih igara bilo je nesumnjivo impresivno za čoveka u sedmoj deceniji, međutim više komentara izazvalo je njegovo lice umesto vratolomija kojima je hteo da impresionira publiku.

Gledaoci ceremonije primetili su da je lice glumca „naduveno“, a jedan korisnik društvene mreže "X" napisao je: "Da li je Tom Kruz popravio lice? Na prvi pogled ličio je na Dona Džonsona. Pitam za prijatelja."

foto: GEORGE ROGERS / Sipa Press / Profimedia

Plastični hirurg Ričard Vestrajh je za "The Sun" komentarisao slučaj:

"Moguće je da je tokom godina na kozmetičke tretmane potrošio oko pedeset hiljada dolara, no mislim da je ovo tek početak za Toma. Mislim da za većinu ljudi postoji prelomna tačka kad ono što ih muči postane toliko loše da odluče da žele nešto poduzeti po tom pitanju. Na okupljanju pre Oskara Tomovo čelo je izgledalo veoma glatko. Njegove obrve takođe deluju nešto niže nego obično. Ako se koriste velike količine botoksa, obrve se mogu spustiti. Čini mi se da je on u čelo ubrizgao veće količine botoksa", objasnio je.

foto: Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Plastični hirurg Šem Japa rekao je za Daily Mail da je moguće da se Tom Kruz podvrgao zatezanju lica u kombinaciji sa presađivanjem masti.

"To može da bude efikasna kombinacija i to je operacija koju sam često radim, ali morate da pazite na količinu masti koju stavljate u lice. Kako starimo, dešavaju se dve stvari, koža se opušta tako da lice pada i vide se dublje bore od nosa do usta, vilice i opušteniji vrat. Gubimo i volumen oko slepoočnica i sredine lica, što može da dovede do mršavijeg izgleda.

Fejslifting vraća tkivu lica mladalački izgled, dok salo — koje se uzima sa drugih delova tela, obično sa stomaka ili bokova, i stavlja u lice uz pomoć sićušnih injekcija, nadopunjuje izgubljeni volumen. Ali te masti će se i dalje ponašati kao trbušno salo, čak i na licu. Zato upozoravamo pacijente ako se udebljaju, to će biti prilično vidljivo na licu, zato morate biti razumni oko količine masti koja se ubrizgava u lice.

foto: Profimedia

Doktor je dodao da višak masti na licu karkteristično izgleda: "To je natečen izgled nalik maski gde sredina lica deluje ukočeno".

Napomenuo je da je to možda problem sa licem Toma Kruza. "Ne preporučujemo da se presađivanje masti koristi bez liftinga lica jer biste morali da dodate toliko toga da postignete efekat pa postoji mogućnost da pacijenti izgledaju još gore.

Druga stvar koju je važno da pacijenti shvate jeste da je presađene masnoće relativno teško poništiti - druge metode prirodno se otapaju u određenoj meri tokom vremena, ali mast je trajna. Potrebna je još jedna operacija da se ona ukloni."

foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Šta mu se desilo sa licem?", "Pitao sam se koliko će Tomu Kruzu biti potrebno da pribegne ekstremnoj plastičnoj hirurgiji. Dobio sam svoj odgovor.", "Izgleda naduto kao da pije silne lekove.", "Šta, zaboga, Tom Kruz i njegovo naduto lice rade tamo gore? Gospodine, dole pre nego što slomite kuk.", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/M.F.)

Bonus video:

11:07 OLIMPIJSKE IGRE U PARIZU PODSEĆAJU PROPADANJE STAROG RIMA! Eksperti tvrde: Ceremonija otvaranja bila početak ZGROZILO JE JAVNOST